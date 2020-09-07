Захваченных у берегов Нигерии украинских моряков освободили

Фото: освобожденные моряки (t.me/OP_UA)

Захваченных в июле 2020 года у берегов Нигерии украинских моряков освободили. Члены экипажа судна Curacao Trader уже вернулись в Украину.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал возвращение шестерых украинских моряков.

"Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец, вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников", - заявил он.

Напомним, 17 июля пираты напали на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина и Нигерии. В общей сложности были захвачены 13 членов экипажа, в том числе украинцы.

По уточненной информации, моряков освободили еще 20 августа, а 24 августа нигерийские военные передали их представителям украинского посольства.

Это нападение произошло в самой отдаленной от берега точке среди всех зафиксированных ранее случаев пиратства в Гвинейском заливе.