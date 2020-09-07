Захоплених біля берегів Нігерії українських моряків звільнили

Фото: звільнені моряки (t.me/OP_UA)

Захоплених у липні 2020 року біля берегів Нігерії українських моряків звільнили. Члени екіпажу судна Curacao Trader вже повернулися до України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що президент України Володимир Зеленський привітав повернення шістьох українських моряків.

"Наші моряки провели в полоні у піратів більше місяця, але нарешті повернулися до України і вже скоро зустрінуться зі своїми сім'ями. Хочу подякувати нашим дипломатам, Міністерству закордонних справ, які вели складні переговори щодо звільнення полонених", - заявив він.

Нагадаємо, 17 липня пірати напали на танкер Curacao Trader, який знаходився біля узбережжя Беніну та Нігерії. Загалом були захоплені 13 членів екіпажу, в тому числі українці.

За уточненою інформацією, моряків звільнили ще 20 серпня, а 24 серпня нігерійські військові передали їх представникам українського посольства.

Цей напад стався в найвіддаленішій від берега точці серед усіх зафіксованих раніше випадків піратства в Гвінейській затоці.