Захваченные в Азовском море украинские рыбаки вышли из-под ареста в Крыму

Захваченные 15 февраля в Азовском море украинские рыбаки вышли из-под ареста в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа от "Слуги народа" Павла Мельника.

По его словам, только что получена информация о том, что рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Туркеджи и Максим Терехов были освобождены. Он также добавил, что Терехов связался со своими родственниками и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее, и они планируют отправиться домой морем на своем судне.

Как сообщили РБК-Украина в Офисе омбудсмена, на данный момент проверяется информация об освобождении рыбаков.

"У Офиса омбудсмена пока нет официальной информации по этому поводу. Мы также об этом прочитали. Сейчас мы в процессе проверки информации", - заявили в пресс-службе

Напомним, МИД Украины после ареста требовал немедленного освобождения рыбаков. Также дипломаты призвали РФ срочно предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания украинского судна и четырех членов экипажа.