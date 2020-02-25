ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Захваченные в Азовском море украинские рыбаки вышли из-под ареста в Крыму

Новости » Происшествия     25.02.2020 - 16:17
Захваченные в Азовском море украинские рыбаки вышли из-под ареста в Крыму
Фото: один из захваченных рыбаков (скриншот)

Рыбаки провели десять дней под арестом

Захваченные 15 февраля в Азовском море украинские рыбаки вышли из-под ареста в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа от "Слуги народа" Павла Мельника.

По его словам, только что получена информация о том, что рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Туркеджи и Максим Терехов были освобождены. Он также добавил, что Терехов связался со своими родственниками и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее, и они планируют отправиться домой морем на своем судне.

Захваченные в Азовском море украинские рыбаки вышли из-под ареста в Крыму

Как сообщили РБК-Украина в Офисе омбудсмена, на данный момент проверяется информация об освобождении рыбаков.

"У Офиса омбудсмена пока нет официальной информации по этому поводу. Мы также об этом прочитали. Сейчас мы в процессе проверки информации", - заявили в пресс-службе

Напомним, МИД Украины после ареста требовал немедленного освобождения рыбаков. Также дипломаты призвали РФ срочно предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания украинского судна и четырех членов экипажа.

Данилов исключил поставку воды в оккупированный Крым
Новости Украины КрымАзовское морерыбаки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь