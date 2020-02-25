ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Захоплені в Азовському морі українські рибалки вийшли з-під арешту в Криму

Новини » Надзвичайні події     25.02.2020 - 16:17
Захоплені в Азовському морі українські рибалки вийшли з-під арешту в Криму
Фото: один із захоплених рибалок (скріншот)

Рибалки провели десять днів під арештом

Захоплені 15 лютого в Азовському морі українські рибалки вийшли з-під арешту в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа від "Слуги народу" Павла Мельника.

За його словами, тільки що отримано інформацію про те, що рибалки Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Туркеджи та Максим Терехов були звільнені. Він також додав, що Терехов зв'язався зі своїми родичами та повідомив, що стан усіх рибалок добрий, і вони планують вирушити додому морем на власному судні.

Захоплені в Азовському морі українські рибалки вийшли з-під арешту в Криму

Як повідомили РБК-Україна в Офісі омбудсмена, на даний момент перевіряється інформація про звільнення рибалок.

"У Офісу омбудсмена поки немає офіційної інформації з цього приводу. Ми також про це прочитали. Зараз ми в процесі перевірки інформації", - заявили в прес-службі

Нагадаємо, МЗС України після арешту вимагав негайного звільнення рибалок. Також дипломати закликали РФ терміново надати всю інформацію щодо обставин затримання українського судна і чотирьох членів екіпажу.

Данілов виключив постачання води в окупований Крим
Новини України КримАзовское морерыбаки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся