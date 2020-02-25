Захоплені в Азовському морі українські рибалки вийшли з-під арешту в Криму

Фото: один із захоплених рибалок (скріншот)

Рибалки провели десять днів під арештом

Захоплені 15 лютого в Азовському морі українські рибалки вийшли з-під арешту в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа від "Слуги народу" Павла Мельника.

За його словами, тільки що отримано інформацію про те, що рибалки Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Туркеджи та Максим Терехов були звільнені. Він також додав, що Терехов зв'язався зі своїми родичами та повідомив, що стан усіх рибалок добрий, і вони планують вирушити додому морем на власному судні.

Як повідомили РБК-Україна в Офісі омбудсмена, на даний момент перевіряється інформація про звільнення рибалок.

"У Офісу омбудсмена поки немає офіційної інформації з цього приводу. Ми також про це прочитали. Зараз ми в процесі перевірки інформації", - заявили в прес-службі

Нагадаємо, МЗС України після арешту вимагав негайного звільнення рибалок. Також дипломати закликали РФ терміново надати всю інформацію щодо обставин затримання українського судна і чотирьох членів екіпажу.