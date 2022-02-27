UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В захваченном Мелитополе оккупанты разграбили 11 магазинов АТБ

Автор: Артем Горовенко

В захваченном оккупантами украинском городе Мелитополь были разграблены 11 размещенных в городе магазинов торговой сети АТБ. Помимо продовольственных магазинов жертвами мародеров в форме оказались ювелирные магазины города и магазины с одеждой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт АТБ.

"Царит хаос и полный беспредел. Лица неславянской внешности и толпа местного населения выносят из магазинов товар, разрушают имущество. Продовольственные тележки и корзинки магазинов разбросаны по всему городу. Также вскрыты и разграблены ювелирные магазины, магазины с техникой и одеждой", - сказано в сообщении.

Борис Марков, генеральный директор корпорации АТБ призвал украинцев сохранять человеческий облик, не опускаясь до проявлений мародерства.

"Давайте будем оставаться людьми! Достойно и уважительно вести себя в тяжелых и сверхсложных обстоятельствах! Не поддаваться панике, не сеять страх и агрессию. Война в конце концов будет закончена. Давайте не будем превращаться в жалких чудовищ, стыдливо пряча глаза! Давайте сохранять спокойствие и выдержку", - написал Марков у себя в Facebook.

Напомним, ранее сеть АТБ заявила, что делает все возможное, чтобы поддержать работу магазинов в тех локациях, где позволяет сложившаяся военная обстановка.

Сеть располагает достаточными складскими запасами, но из-за ведущихся боевых действий и блокирования дорог могут возникать сложности с доставкой.

Также магазины АТБ, располагающие подвальными помещениями, решением компании предоставлены украинцам в качестве убежищ от авианалетов и ракетных обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
АТБМелитопольВторжение России в Украину