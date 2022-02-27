У захопленому Мелітополі окупанти розграбували 11 магазинів АТБ

"Панує хаос і повне беззаконня. Особи неслов'янської зовнішності і натовп місцевого населення виносять з магазинів товар, руйнують майно. Продовольчі візки та кошики магазинів розкидані по всьому місту. Також розкриті і розграбовані ювелірні магазини, магазини з технікою та одягом", - сказано в повідомленні.

Борис Марков, генеральний директор корпорації АТБ закликав українців зберігати людську подобу, не опускаючись до проявів мародерства.

"Давайте будемо залишатися людьми! Гідно і шанобливо поводитися у важких і надскладних обставинах! Не піддаватися паніці, не сіяти страх і агресію. Війна врешті-решт буде закінчена. Давайте не будемо перетворюватися в жалюгідних чудовиськ, сором'язливо ховаючи очі! Зберігаймо спокій і витримку", - написав Марков у себе в Facebook.

Нагадаємо, раніше мережа АТБ заявила, що робить все можливе, щоб підтримати роботу магазинів в тих локаціях, де дозволяє сформована військова обстановка.

Мережа має у своєму розпорядженні достатні складські запаси, але через бойові дії, що ведуться, і блокування доріг можуть виникати складнощі з доставкою.

Також магазини АТБ, що розташовують підвальними приміщеннями, рішенням компанії надані українцям в якості притулків від авіанальотів і ракетних обстрілів.