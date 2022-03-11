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Захваченное оккупантами судно "Сапфир" стоит на дальнем причале Севастополя

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Севастополь, Пятница 11 марта 2022 15:27
Захваченное оккупантами судно "Сапфир" стоит на дальнем причале Севастополя Фото: судно Сапфир стоит в Севастополе (facebook.com/Sluganarodu_IhorNegulevskyi)
Автор: Наталья Юрченко

Захваченное российскими оккупантами украинское судно морской поисково-спасательной службы "Сапфир" находится в Севастополе. Оно стоит на дальнем причале Северной стороны города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

Отмечается, что рядом с "Сапфиром" стоит военный корабль. Вокруг украинского судна создали "зону отчуждения". Причал и акватории круглосуточно охраняются.

Напомним, гражданское спасательное судно "Сапфир" было незаконно захвачено 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный, после чего связь с ними была потеряна.

Ранее РБК-Украина сообщало, что, по данным разведки, военные РФ доставили захваченное судно во временно оккупированный Крым.

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