Не захотів бути переможеним. Моурінью позбувся символу поразки в Лізі Європи

Португальський фахівець не захотів поповнити персональну колекцію срібною нагородою другого за престижністю єврокубка. Медаль дісталася юному вболівальнику "вовків".

Моурінью отримав відзнаку з рук функціонерів УЄФА. Традиційно для програних фіналів тренер відразу ж зняв медаль із шиї. Утім, цим вчинком не обмежився. Він підійшов до однієї з трибун "Пушкаш Арени", віддав нагороду хлопцю у першому ряді та спокійно пішов у роздягальню.

Підопічні Моурінью зазнали прикрої поразки у фіналі Ліги Європи. "Рома" відкрила рахунок у першому таймі, але пропустила у відповідь на старті другої половини. Автоголом відзначився Манчіні. Він же разом із Ібаньєсом не реалізував пенальті в післяматчевій серії одинадцятиметрових.

Невдача в Будапешті – перший програний фінал єврокубка в кар'єрі Моурінью. Попередні 5 спроб португальця неодмінно завершувалися здобуттями трофеїв. Він виграв Кубок УЄФА та Лігу чемпіонів із "Порту", Лігу чемпіонів із міланським "Інтером", Лігу Європи на чолі "Манчестер Юнайтед" і прем'єрну Лігу конференцій із "Ромою".