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Не захотел быть побежденным. Моуринью избавился от символа поражения в Лиге Европы

Фото: Жозе Моуринью с подопечными поблагодарил тифози (facebook.com/officialasroma)
Автор: Антон Федорцив

В своем стиле на проигрыш финала Лиги Европы 2022/23 испанской "Севилье" отреагировал эксцентричный наставник итальянской "Ромы" Жозе Моуринью. Он не унес с собой памятную медаль финалиста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BT Sport.

Португальский специалист не захотел пополнить персональную коллекцию серебряной наградой второго по престижности еврокубка. Медаль досталась юному болельщику "волков".

Моуринью получил награду из рук функционеров УЕФА. Традиционно для проигранных финалов тренер сразу снял медаль с шеи. Впрочем, этим поступком не ограничился. Он подошел к одной из трибун "Пушкаш Арены", отдал награду парню в первом ряду и спокойно ушел в раздевалку.

Подопечные Моуринью потерпели досадное поражение в финале Лиги Европы. "Рома" открыла счет в первом тайме, но пропустила ответ на старте второй половины. Автоголом отличился Манчини. Он же вместе с Ибаньесом не реализовал пенальти в послематчевой серии одиннадцатиметровых.

Неудача в Будапеште – первый проигранный финал еврокубка в карьере Моуринью. Предыдущие пять попыток португальца непременно завершались завоеваниями трофеев. Он выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов с "Порту", Лигу чемпионов – с миланским "Интером", Лигу Европы во главе "Манчестер Юнайтед" и премьерную Лигу конференций с "Ромой".

К слову, ранее Месси получил топ-конкурента в борьбе за "Золотой мяч-2023".

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РомаЛига ЕвропыЖозе Моуринью