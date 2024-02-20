Захоплював Кінбурнську косу під прикриттям. СБУ повідомила про підозру спецпризначенцю ГРУ

За інформацією правоохоронців, до початку повномасштабного вторгнення Делі проходив службу в 10-й окремій бригаді спецпризначення головного управління генштабу ЗС Росії (ГРУ).

Після 24 лютого 2022 року він діяв під прикриттям командира артилерійського підрозділу "добровольчого штурмового корпусу", який брав участь у захопленні Кінбурнської коси.

На окупованих територіях Делі відповідав за придушення опору у регіоні та організовував масові репресії проти місцевих жителів.

Зокрема, у серпні 2022 року він разом з підлеглими схопив місцевого жителя та викрав його. Потерпілого привезли до катівні, де його щонайменше шість днів били та погрожували вбити. Таким чином, від чоловіка хотіли домогтися підтвердження співпраці з ЗСУ.

Не отримавши "визнання", чоловіка з множинними забоями, травмами хребта та внутрішніх органів вивезли та викинули поблизу окупованого на той час Херсона.

За наказом Делі також було викрадено жінку. Її утримували в катівні три дні без їжі та води. "Зізнань" від жінки окупанти так і не почули - її викинули на відкритій місцевості півострова.

Спецпризначенцю ГРУ повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни. Його обіцяють знайти та покарати.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента російського ГРУ. Вона скоригувала десятки "Шахедів" для ударів по Одесі.