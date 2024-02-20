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Захватывал Кинбурнскую косу под прикрытием. СБУ сообщила о подозрении спецназовцу ГРУ

Фото: СБУ сообщила о подозрении спецназовцу ГРУ (facebook.com/SecurSecUkraine)
Автор: Иван Носальский

Спецназовец российского главного разведывательного управления Евгений Дели получил подозрение. Он захватывал Кинбурнскую косу, прикидываясь "добровольцем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По информации правоохранителей, до начала полномасштабного вторжения Дели проходил службу в 10 отдельной бригаде спецназначения главного управления генштаба ВС России (ГРУ). 

После 24 февраля 2022 года он действовал под прикрытием командира артиллерийского подразделения "добровольческого штурмового корпуса", который участвовал в захвате Кинбурнской косы. 

На оккупированных территориях Дели отвечал за подавление сопротивления в регионе и организовывал массовые репрессии против местных жителей.

В частности, в августе 2022 года он вместе с подчиненными схватил местного жителя и похитил его. Потерпевшего привезли в пыточную, где его по меньшей мере шесть дней били и угрожали убить. Таким образом от мужчины хотели добиться подтверждения сотрудничества с ВСУ. 

Не получив "признаний", мужчину с множественными ушибами, травмами позвоночника и внутренних органов вывезли и выбросили вблизи оккупированного в то время Херсона.

По приказу Дели также была похищена женщина. Ее удерживали в пыточной три дня без еды и воды. "Признаний" от женщины оккупанты так и не услышали - ее выбросили на открытой местности полуострова. 

Спецназовцу ГРУ сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Его обещают найти и наказать. 

Напомним, ранее СБУ задержала агента российского ГРУ. Она скорректировала десятки "Шахедов" для ударов по Одессе.

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