Захоплення заручників в Одесі. У ЗСУ розповіли подробиці інциденту

"Військовослужбовець однієї з військових частин на Одещині, озброєний зарядженим пістолетом, зачинився у квартирі своєї знайомої, де перебувала і сама жінка, і її неповнолітня дитина", - йдеться в заяві.

Зазначається, що під час спроби поспілкуватися, чоловік відмовився відчинити двері, висловлював небажання жити і наміри самогубства, а також повідомив, що порізав собі руки і стікає кров'ю.

Запідозривши, що озброєний чоловік перебуває в неадекватному стані, офіцери військової частини викликали поліцію.

Військового доставили в госпіталь

"З метою забезпечення безпеки жінки та дитини, недопущення вчинення самогубства самим військовим, двері було відчинено примусово", - повідомили в Силах оборони.

Винуватця інциденту доправлено до військового госпіталю. Жінка і дитина не пошкоджені. Триває розбір і вивчення всіх обставин.

Що цьому передувало

Сьогодні повідомлялося, що чоловік в Одесі захопив у заручники жінку і дитину в багатоповерховому будинку. Поліцейським довелося проводити спецоперацію.