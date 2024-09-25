Захоплення Вугледара навряд чи дасть росіянам особливу оперативну перевагу, - ISW

Окупанти також намагаються наступати на північно-східний фланг Вугледара через Водяне та південно-західний фланг через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі та змусити його відійти.

Російським військам, можливо, вдасться захопити весь Вугледар, але те, наскільки швидко чи легко вони зможуть це зробити, ймовірно, частково залежатиме від прийняття рішень українцями. Якщо українські сили вирішать захищати Вугледар, окупантам може бути складно боротися за поселення, яке Україна зміцнювала протягом двох років.

Якщо росіяни не займуть поселення відносно швидко, російський маневр уздовж флангів Вугледара може також постраждати через початок осінніх дощів, зазначили в ISW

Однак потенційне захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, вважають аналітики Інституту. Там зазначають, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом — російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що проходять на Вугледар.

Захоплення населеного пункту не відразу забезпечить російським силам доступ до нової дороги, а також не відріже українські сили від дороги, яка є важливою для їх матеріально-технічного забезпечення. Потенційне захоплення Вугледара також не обов’язково забезпечить російським силам вигідну позицію для початку подальших наступальних операцій в інших частинах західної Донецької області, зазначили в ISW.