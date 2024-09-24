Росіяни зруйнували Вугледар, через що їм вдалося рухатися у фланг, - голова ЦПД

Вугледар, який раніше був зручним для оборони завдяки своєму розташуванню на висоті, зазнав значних руйнувань через активні удари російськими керованими авіабомбами (КАБ). В результаті ворогу вдалося просунутися на фланги української оборони.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Вугледар. Раніше це місто було зручно обороняти, воно на висоті. Але з активним приходом на фронт КАБів, ворогу вдалося його зруйнувати, і рухатися у фланг", - заявив він. За його словами, саме використання КАБ та авіації є єдиним фактором, який дозволяє ворожій піхоті рухатися вперед.