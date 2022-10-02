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Захват Киева в приоритетах Путина. В ВСУ рассказали, есть ли угроза вражеского наступления

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Воскресенье 02 октября 2022 20:38
Захват Киева в приоритетах Путина. В ВСУ рассказали, есть ли угроза вражеского наступления Фото: командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев (mil in ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин никогда не откажется от намерений захватить всю Украину, включая столицу. Однако на данный момент нет угрозы наступления россиян на Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева в эфире телемарафона.

"Эти шансы (наступления на Киев - ред.) есть, конечно. Потому что он (Путин - ред.) никогда не откажется от своих намерений захватить Украину и непосредственно столицу нашего государства. Она действительно находится в приоритетах его преступных планов", - сказал он.

Однако на данный момент нет угрозы того, что россияне снова попытаются наступать на Киев. Так, накопления врагом сил для вторжения не наблюдается.

"Что будет в дальнейшем –- это все зависит от его (Путина - ред.) решений, а также от наличия сил и средств", - сказал Наев.

Генерал-лейтенант рассказал, что сейчас ведется работа, чтобы сделать невозможным повторное наступление оккупантов на Киев. По его словам, военные учитывают предыдущий опыт ведения боевых действий в Киевском направлении и делают все необходимое для укрепления обороны.

Напомним, австрийский военный аналитик Том Купер отмечал, что Россия снова может попытаться ударить по Киеву и Западной Украине, если у них будет такая возможность. Однако использование белорусской армии исключено.

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