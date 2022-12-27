Захоплені російські танки, БТР і БМП стоять в ангарах через дефіцит запчастин, - WP

Як повідомляє видання, у розмові з журналістами українські бійці та ремонтники зізналися, що "віджаті" російські бронемашини та зброя - це бажані трофеї та головний біль одночасно.

Член танкового підрозділу 25-ї десантно-штурмової бригади України Вадим Устименко розповів, що хоча захоплених танків було багато, справних було дуже мало.

"Ті, які можна було просто запустити або вимагалося лише кілька хвилин роботи, можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Ті, які потребували ремонту, але зрештою працювали, становили, ймовірно, ще відсотків 30. А останні 50 відсотків були мотлохом, який потребував великої роботи", - повідомив він.

На деяку техніку запчастини знайти неможливо зовсім. Зокрема підрозділ ремонтного батальйону 14-ї окремої механізованої бригади не зміг знайти необхідні деталі для російського БМП-3.

Також зазначено, що постійні перебої з електрикою створюють додаткову перешкоду.

"Навіть генератора недостатньо для живлення всіх інструментів, необхідних для ремонту обладнання", - повідомили у ремонтному батальйоні.

Під час відключень світла ремонтні бригади ЗСУ змушені часто простоювати. І це, за їхніми словами, є однією із цілей ракетних ударів РФ.