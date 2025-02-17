Захоплене не повернуть: Лавров виключив повернення територій України перед переговорами з США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виключив територіальні поступки Україні, виклавши жорстку позицію напередодні переговорів із командою президента США Дональда Трампа в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Трамп заявив після телефонної розмови з Путіним минулого тижня, що дві сторони почнуть переговори, спрямовані на припинення війни проти України.
Джерело Reuters, знайоме з позицією Кремля, повідомило, що Путін серйозно налаштований укласти угоду, але не за будь-яку ціну.
Кремль заявив, що Лавров і Юрій Ушаков, радник Кремля із зовнішньої політики, який також був послом у Вашингтоні, зустрінуться з офіційними особами США, зокрема з держсекретарем Марко Рубіо, у Саудівській Аравії.
Лавров заявив, що не йтиметься про територіальні поступки Україні, близько 20% території якої контролюють російські війська.
"Територіальні поступки території, яка зараз називається Україною, були зроблені радянським керівництвом під час утворення СРСР", - заявив Лавров.
Минулого тижня Сполучені Штати шокували європейських лідерів, заявивши, що місце України не в НАТО, що повернення до кордонів, що існували до 2014 року, нереальне і що Європа не братиме участі в переговорах із Росією та Україною.
Лавров заявив, що не бачить ролі Європи за столом переговорів: "Якщо вони збираються придумати якісь хитрі ідеї про заморожування конфлікту таким чином, а самі... мають на увазі продовження війни, то навіщо їх запрошувати?"
Раніше спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що поступки Росії мають стосуватися територій, а також зменшення або відмова від використання військ у майбутньому. Келлог не бере участі в переговорах у Саудівській Аравії, які розпочнуться 18 лютого.
Нагадаємо, абсолютна більшість жителів Росії (78%) підтримують війну проти України. При цьому 70% схвалили б негайне припинення війни, однак за умови збереження захоплених територій України. У разі відходу з окупованих територій завершення війни підтримали б тільки 30% опитаних.