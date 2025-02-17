Захваченное не вернут: Лавров исключил возврат территорий Украины перед переговорами с США

Трамп заявил после телефонного разговора с Путиным на прошлой неделе, что две стороны начнут переговоры, направленные на прекращение войны против Украины.

Источник Reuters, знакомый с позицией Кремля, сообщил, что Путин серьезно настроен заключить сделку, но не любой ценой.

Кремль заявил, что Лавров и Юрий Ушаков, советник Кремля по внешней политике, который также был послом в Вашингтоне, встретятся с официальными лицами США, включая госсекретаря Марко Рубио, в Саудовской Аравии.

Лавров заявил, что не будет идти речи о территориальных уступках Украине, около 20% территории которой контролируют российские войска.

"Территориальные уступки территории, которая сейчас называется Украиной, были сделаны советским руководством во время образования СССР", - заявил Лавров.

На прошлой неделе Соединенные Штаты шокировали европейских лидеров, заявив, что место Украины не в НАТО, что возвращение к границам, существовавшим до 2014 года, нереально и что Европа не будет участвовать в переговорах с Россией и Украиной.

Лавров заявил, что не видит роли Европы за столом переговоров: "Если они собираются придумать какие-то хитрые идеи о замораживании конфликта таким образом, а сами... имеют в виду продолжение войны, то зачем их приглашать?"