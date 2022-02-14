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Заходили в порты оккупированного Крыма: Украина арестовала пять судов

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд наложил арест на 5 судов, которые незаконно заходили в порты оккупированного Россией Крыма. Всего на сегодняшний день арестованы 59 судов-нарушителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.

"По ходатайствам прокуратуры Крыма наложены аресты на 5 судов-нарушителей порядка въезда и выезда в оккупированный полуостров", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре напомнили, что с июля 2014 Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированного Крыма для международного судоходства. Однако, отметили в ведомстве, некоторые иностранные суда нарушают украинское законодательство и заходят в порты полуострова.

"Пока уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей", - добавили в прокуратуре.

Напомним, в начале февраля суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика за полеты в оккупированный Крым.

Отметим, весной прошлого года Украине заплатили 3,7 млн гривен штрафа за полеты над Крымом.

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Крым