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Заходили в порти окупованого Криму: Україна заарештувала п'ять суден

Автор: Дмитрий Кузнецов

Суд наклав арешт на 5 суден, які незаконно заходили в порти окупованого Росією Криму. Всього на сьогодні заарештовано 59 судів-порушників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

"За клопотаннями прокуратури Криму накладено арешти на 5 судів-порушників порядку в'їзду і виїзду в окупований півострів", - йдеться в повідомленні наглядового відомства.

У прокуратурі нагадали, що з липня 2014 року Україна офіційно припинила функціонування всіх портів окупованого Криму для міжнародного судноплавства. Однак, зазначили у відомстві, деякі іноземні судна порушують українське законодавство і заходять в порти півострова.

"Поки вже накладені арешти на 59 судів-порушників", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, на початку лютого суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника за польоти в окупований Крим.

Зазначимо, навесні минулого року Україні заплатили 3,7 млн гривень штрафу за польоти над Кримом.

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Крим