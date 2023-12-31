На заході й півночі помірні дощі, місцями в країні туман: погода на завтра

Завтра, 1 січня, у західних та північних областях можливі помірні дощі. Місцями в країні туман.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг; на решті території без опадів", - пише пресслужба.
В центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман
Зазначається, що вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
Фото: погода на 1 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -2 до +3, а вдень від +2 до +7. Тим часом у Києві вночі близько 0, а вдень від +4 до +6.
Сніголавинна небезпека
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з опадами, очікується 1 січня на високогір'ї Івано-Франківської області.
Зокрема, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується:
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