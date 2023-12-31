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На заході й півночі помірні дощі, місцями в країні туман: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 1 січня, у західних та північних областях можливі помірні дощі. Місцями в країні туман.

"Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг; на решті території без опадів", - пише пресслужба.

В центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман

Зазначається, що вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +4 вночі й від +4 до +7 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +2 до +6 вдень;
  • на півдні коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +8 до +11 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до +2 вночі й від +2 до +5 вдень.

Фото: погода на 1 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -2 до +3, а вдень від +2 до +7. Тим часом у Києві вночі близько 0, а вдень від +4 до +6. 

Сніголавинна небезпека

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з опадами, очікується 1 січня на високогір'ї Івано-Франківської області. 

Зокрема, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується:

  • 31 грудня - на високогір'ї Івано-Франківської області.
  • 31 грудня-1 січня - на високогір'ї Закарпатської області.

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