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На заході й півночі мокрий сніг, подекуди ожеледь: погода на завтра

Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 17 грудня, на заході й півночі очікується мокрий сніг й дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15- 20 м/с.

На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до +2 вночі й від +2 до +5 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -3 до +1 вночі й від +2 до +4 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -4 до 0 вночі й від +2 до +5 вдень;
  • на сході коливатиметься від -7 до -3 вночі й від -1 до +1 вдень.

Фото: погода на 17 грудня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі від -1 до +4, а вдень від 0 до +5. У Києві вночі близько 0 й вдень від +2 до +5.

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