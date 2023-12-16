На заході й півночі мокрий сніг, подекуди ожеледь: погода на завтра

Завтра, 17 грудня, на заході й півночі очікується мокрий сніг й дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Хмарно. У західних, північних, вдень і в центральних та Харківській областях невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без істотних опадів", - пише пресслужба.
Зазначається, що вітер очікується південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15- 20 м/с.
На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця.
Температура:
Фото: погода на 17 грудня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -1 до +4, а вдень від 0 до +5. У Києві вночі близько 0 й вдень від +2 до +5.
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