Західніше Авдіївки окупанти можуть змусити ЗСУ відійти з тактичних позицій: карти ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що російські війська просунулися в центр Соловйового (на північний захід від Авдіївки) з Новобахмутівки після того, як, ймовірно, захопили всю Новобахмутівку в ніч з 24 на 25 квітня, йдеться у звіті.

Російські війська спрямували бойову силу приблизно з дивізію на північний захід від Авдіївки та, схоже, намагаються розширити своє проникнення в українську оборону в цьому районі після значного просування в Очеретиному.

Ці нещодавні російські досягнення на північний захід від Авдіївки були відносно швидкими, але все ще відносно незначними. З 18 квітня окупанти просунулися щонайбільше на п’ять кілометрів у глибину.

Росіяни продовжують наступальні операції по всій лінії фронту на захід від Авдіївки.

Нещодавній наступ росіян у Новобахмутівці та Соловйовому розширює основні російські сили, які просуваються вздовж північного заходу від Авдіївки, і надає їм більш стабільну позицію, з якої вони можуть здійснювати ширше проникнення. Однак цей виступ має ширину приблизно два кілометри на своїй найширшій ділянці, і все одно буде вразливим для українських контратак, якщо українські сили стабілізують тактичну ситуацію в цьому районі.

Зокрема, Очеретине розташоване на стику між українською оборонною лінією, яку російські війська атакували після захоплення Авдіївки в середині лютого 2024 року, та наступною оборонною лінією, розташованою далі на захід, яку російські джерела ідентифікували як більш сильно укріплену.

Російські війська можуть додатково стабілізувати свій виступ на північний захід від Авдіївки та просунутися далі на захід від Очеретиного, що ускладнить українським силам утримання позицій на лінії Бердичі-Семенівка-Уманське.

Українське командування може прийняти рішення відвести українські сили далі на захід, якщо визнає, що тактичні досягнення Росії в цьому районі надто загрожують нинішнім українським позиціям.

Українські війська відійшли з Авдіївки на відносно погано підготовлені оборонні позиції безпосередньо на захід від міста після його захоплення Росією в середині лютого та продовжили сповільнювати просування росіян. Позиції далі на захід, ймовірно, нададуть українським силам подібні або кращі можливості для притуплення наступу Росії, і російським силам, ймовірно, доведеться підтримувати відносно високий темп наступальних операцій, щоб поставити наступні українські оборонні позиції під тиск. Російським військам, ймовірно, доведеться поповнювати та посилювати атакуючі підрозділи на північний захід від Авдіївки, і вони, ймовірно, не зможуть підтримувати темп наступальних операцій, необхідний для швидкого просування на захід від лінії Бердичі-Семенівка-Уманське.

"Ймовірно, російські війська продовжуватимуть досягати тактичних успіхів на північний захід від Авдіївки, але ці успіхи навряд чи переростуть у значне в оперативному плані проникнення, не кажучи вже про розвал української оборони на захід від Авдіївки", - йдеться у звіті.

Схід України. Операція №1 - Луганська область

На рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна 25 квітня тривали позиційні бої, але лінія фронту не змінилася.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Сватового в районі Берестового та Стельмахівки;

на південний захід від Сватового поблизу Нововодяне, Дружелюбівка, Макіївка, Невське;

на захід від Кремінної біля Тернів, Торського, Зарічного;

на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки

Операція №2 - Донецька область

На сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) 25 квітня тривали позиційні бої. Опубліковані 25 квітня геолокаційні кадри свідчать про те, що українські сили просунулися далі на схід від Верхньокам’янського, ніж передбачалося раніше, але, ймовірно, це просування сталося раніше.

Бої тривали на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського та на південний схід від Сіверська в районі Спірного та Виїмки.

25 квітня біля Часового Яру тривали бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Бої тривали на східній околиці Часового Яру, у Новому мікрорайоні, та на південний схід від Часового Яру поблизу Іванівського та Кліщіївки.

Повідомляється, що російські сили просунулися на захід від Донецька на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі.

Декілька російських джерел поширили кадри, на яких нібито видно, як окупанти піднімають прапор над будівлею Красногорівського цегельного заводу в центрі Красногорівки. Проте ISW спостерігав лише візуальне підтвердження того, що російські сили просунулися до південно-західної околиці заводу.

Російські сили нещодавно просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що російські сили просунулися на південний схід від Урожайного (на південь від Великої Новосілки).

"Південна вісь"

25 квітня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали поблизу Роботиного та на північний захід від Вербового (на схід від Роботино).

Ситуація на фронті