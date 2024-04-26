К западу от Авдеевки оккупанты могут заставить ВСУ отойти с тактических позиций: карты ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что российские войска продвинулись в центр Соловьева (северо-западнее Авдеевки) из Новобахмутовки после того, как, вероятно, захватили всю Новобахмутовку в ночь с 24 на 25 апреля, говорится в отчете.

Российские войска направили боевую силу примерно с дивизию к северо-западу от Авдеевки и, похоже, пытаются расширить свое проникновение в украинскую оборону в этом районе после значительного продвижения в Очеретино.

Эти недавние российские достижения северо-западнее Авдеевки были относительно быстрыми, но все еще относительно незначительными. С 18 апреля оккупанты продвинулись максимум на пять километров в глубину.

Россияне продолжают наступательные операции по всей линии фронта к западу от Авдеевки.

Недавнее наступление россиян в Новобахмутовке и Соловьево расширяет основные российские силы, которые продвигаются вдоль северо-запада от Авдеевки, и дает им более стабильную позицию, с которой они могут осуществлять более широкое проникновение. Однако это выступление имеет ширину примерно два километра на своем самом широком участке, и все равно будет уязвимым для украинских контратак, если украинские силы стабилизируют тактическую ситуацию в этом районе.

В частности, Очеретино расположено на стыке между украинской оборонной линией, которую российские войска атаковали после захвата Авдеевки в середине февраля 2024 года, и следующей оборонной линией, расположенной западнее, которую российские источники идентифицировали как более сильно укрепленную.

Российские войска могут дополнительно стабилизировать свое выступление северо-западнее Авдеевки и продвинуться дальше к западу от Очеретино, что усложнит украинским силам удержание позиций на линии Бердичи-Семеновка-Уманское.

Украинское командование может принять решение отвести украинские силы дальше на запад, если признает, что тактические достижения России в этом районе слишком угрожают нынешним украинским позициям.

Украинские войска отошли из Авдеевки на относительно плохо подготовленные оборонные позиции непосредственно к западу от города после его захвата Россией в середине февраля и продолжили замедлять продвижение россиян. Позиции дальше на запад, вероятно, предоставят украинским силам подобные или лучшие возможности для притупления наступления России, и российским силам предположительно придется поддерживать относительно высокий темп наступательных операций, чтобы поставить следующие украинские оборонные позиции под давление. Российским войскам, вероятно, придется пополнять и усиливать атакующие подразделения северо-западнее Авдеевки, и они, вероятно, не смогут поддерживать темп наступательных операций, необходимый для быстрого продвижения к западу от линии Бердичи-Семеновка-Уманское.

"Вероятно, российские войска будут продолжать добиваться тактических успехов северо-западнее Авдеевки, но эти успехи вряд ли перерастут в значительное в оперативном плане проникновение, не говоря уже о развале украинской обороны к западу от Авдеевки", - говорится в отчете.

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

На рубеже Купянск – Сватово – Кременная 25 апреля продолжались позиционные бои, но линия фронта не изменилась.

Позиционные бои продолжались:

северо-западнее Сватово в районе Берестового и Стельмаховки;

юго-западнее Сватово вблизи Нововодяного, Дружелюбовки, Макеевки, Невского;

к западу от Кременной возле Тернов, Торского, Заречного;

к югу от Кременной в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки

Операция №2 - Донецкая область

На северном направлении (к северо-востоку от Бахмута) 25 апреля продолжались позиционные бои. Опубликованные 25 апреля геолокационные кадры свидетельствуют о том, что украинские силы продвинулись дальше восточнее Верхнекаменского, чем предполагалось ранее, но, вероятно, это продвижение произошло раньше.

Бои продолжались восточнее Северского в районе Верхнекаменского и юго-восточнее Северского в районе Спорного и Выемки.

25 апреля у Часова Яра продолжались бои, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Бои продолжались на восточной окраине Часова Яра, в Новом микрорайоне, и юго-восточнее Часова Яра вблизи Ивановского и Клещиевки.

Сообщается, что российские силы продвинулись западнее Донецка на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе.

Несколько российских источников распространили кадры, на которых якобы видно, как оккупанты поднимают флаг над зданием Красногоровского кирпичного завода в центре Красногоровки. Тем не менее, ISW наблюдал лишь визуальное подтверждение того, что российские силы продвинулись к юго-западной окраине завода.

Российские силы недавно продвинулись в районе границ Донецкой и Запорожской областей на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что российские силы продвинулись юго-восточнее Урожайного (южнее Великой Новоселки).

"Южная ось"

25 апреля продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и северо-западнее Вербового (восточнее Работино).

Ситуация на фронте