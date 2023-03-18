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На заході України завтра очікується густий туман

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Україна, Субота 18 березня 2023 21:14
На заході України завтра очікується густий туман Фото: на заході України завтра очікується густий туман (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Завтра, 19 березня, на заході України очікується густий туман. Водіїв попередили про небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

За даними метеорологів, завтра у західних областях очікується туман з приблизною видимістю близько 200-500 м.

"I рівень небезпечності", - наголосили в центрі.

Вони також зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вихідні.

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