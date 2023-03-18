На заході України завтра очікується густий туман
Фото: на заході України завтра очікується густий туман (GettyImages)
Завтра, 19 березня, на заході України очікується густий туман. Водіїв попередили про небезпеку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
За даними метеорологів, завтра у західних областях очікується туман з приблизною видимістю близько 200-500 м.
"I рівень небезпечності", - наголосили в центрі.
Вони також зазначили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вихідні.
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