ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Невеликі дощі та тепло до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 15:42
Невеликі дощі та тепло до +14 градусів: прогноз погоди на вихідні Фото: у вихідні очікуються невеликі дощі та тепдо до +14 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні у вихідні прогнозується невеликий дощ. При цьому очікується весняне тепло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру у Facebook.

За прогнозом синоптиків, у найближчі три доби буде без опадів. Лише в суботу в Одеській області та в Криму, а в неділю на сході місцями очікується невеликий дощ.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря в ніч на суботу в західних, північних і Вінницькій областях очікується в межах 0 -5 градусів, на решті території +1 +6. При цьому вдень прогнозується +5 +10.

У неділю в південній частині та західних областях, і в понеділок в Україні очікується +8 +14 градусів.

Нагадаємо, метеорологічна весна прийшла до Києва на 6 днів пізніше, ніж очікувалося.

Крім того, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, чи очікуватиме повернення морозів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр
NEWS
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
Винищувачі для перемоги. Чим особливі МіГ-29 і як вони допоможуть Україні
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати