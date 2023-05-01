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На заході України сили ППО збили п'ять російських крилатих ракет

Фото: на заході України сили ППО збили п'ять російських крилатих ракет (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Під час нічного обстрілу окупантів були збиті цілі на заході України. Сили ППО там знищили 5 російських ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід".

"1 травня 2023 року близько 5 години ранку в зоні відповідальності силами та засобами Повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України знищено п'ять крилатих ракет ворога", - йдеться в повідомленні.

Таким чином у Повітряному командуванні "Захід" відзвітували, що знищили всі ворожі цілі в зоні своєї відповідальності під час нічної атаки.

"Попередньо, жертв та руйнувань на заході країни не зафіксовано", - додають в повідомленні.

Нагадаємо, що війська РФ вночі 1 травня масовано обстрілювали Україну. Ворог випустив 18 крилатих ракет (Х-101/Х-555), з яких 15 вдалося збити українським силам ППО.

Зокрема, українські військові знищили усі ворожі цілі у повітряному просторі Києва.

Також підрозділами зенітних ракетних військ було збито 8 крилатих ракет над Дніпропетровською та Харківською областями.

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