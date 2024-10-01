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На заході України очікуються заморозки: прогноз погоди на завтра

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 2 жовтня, в Україні очікується переважно суха погода без опадів. Проте у західних областях прогнозуються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

Завтра вітер південно-східний, у північних, Вінницькій та Одеській областях — північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі коливатиметься від 6 до 11 градусів тепла, а на узбережжі морів - до 14. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +16 +21 градуси, на сході та південному сході - до +25.

У західних областях вночі очікується +1 +6 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті можливі заморозки на ґрунті до 0 -3 градусів, вдень +12 +17.

На високогір'ї Карпат вночі температура коливатиметься від +3 до -2 градусів, а вдень - 8-13 градусів тепла.

Погода в столичному регіоні

У Київській області прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, 5-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +6 +11 градусів, а вдень +16 +21.

У столиці завтра вночі очікується +8 +10 градусів, а вдень - +17 +19.

Цьогорічний вересень став найтеплішим у Києві з 1881 року, перевершивши попередній рекорд минулого року, який тепер займає друге місце. Протягом місяця в столиці було зафіксовано 11 температурних рекордів.

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