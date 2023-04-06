На заході України 5 тисяч споживачів без світла через негоду

"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, ситуація в інших областях України стабільна. Енергосистема працює без дефіциту та забезпечує потреби українців. Тому сьогодні відключення світла не плануються.

Також протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тисяч абонентів у Донецькій області.

Нагадаємо, західні області України засипало снігом. Через негоду на заході ускладнений рух транспорту та численні ДТП.

Крім того, українців попередили про затримки потягів, які курсують через західні регіони нашої країни.

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