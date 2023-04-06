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На западе Украины 5 тысяч потребителей без света из-за непогоды

Фото: на западе Украины аварийно обесточили 5 тысяч потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Непогода на западе Украины оставила без света 5 тысяч потребителей. Отключение произошло в Черновицкой и Ивано-Франковской областях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго в Facebook.

"Из-за непогоды произошло аварийное отключение около 5 тысяч потребителей в Черновицкой и Ивано-Франковской областях", - отметил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, ситуация в других областях Украины стабильная. Энергосистема работает без дефицита и обеспечивает потребности украинцев. Поэтому сегодня отключения света не планируются.

Также за последние сутки возобновлено электроснабжение около 15 тысяч абонентов в Донецкой области.

Напомним, западные области Украины засыпали снегом. Из-за непогоды на западе осложнено движение транспорта и многочисленные ДТП.

Кроме того, украинцев предупредили о задержках поездов, курсирующих через западные регионы нашей страны.

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