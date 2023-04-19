На Заході стурбовані справами проти колишніх українських реформаторів, - The Guardian

Під виглядом боротьби з корупцією в Україні можливі випадки "неправдивого звинувачення" колишніх реформаторів, які прийшли на державну службу з бізнесу. Це викликає стурбованість у західних союзників здатності України ефективно використати мільярди європейських фондів для відновлення після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Як зазначається у матеріалі, якщо виявиться, що боротьбою з корупцією в Україні маніпулюють, це може знизити привабливість України для міжнародних інвесторів та таких організацій, як МВФ.

Зокрема, у статті згадуються кримінальні справи НАБ У проти Андрія Коболєва (глава правління НАК "Нафтогаз України" у 2014-21 рр.), Дмитра Сенніченка, голови ФДМУ у 2019-22 рр. Андрія Пивоварського (міністр інфраструктури у 2014-16 рр.), Євгенія Дихне (генеральний директор ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" у 2014–17 рр.).

Один з неназваних американських політиків стверджує, що "незалежно від мотивації судового переслідування, засудження та позбавлення волі відомих і перевірених реформаторів - катастрофа для України... Якщо так триватиме, то це серйозно підірве здатність України залучати чесних розумних людей для керівництва, відновлення, залучення коштів та чесного та прозорого управління цими засобами".

Занепокоєння було виражено Державному департаменту США та Міністерству закордонних справ Великобританії, і його частково поділяють українські активісти боротьби з корупцією.

Катерина Риженко з Transparency International Україна заявила, що ці справи виявили серйозні проблеми у роботі антикорупційних органів України та закликала провести перевірку НАБУ.

Докладніше про те, що стоїть за резонансними справами НАБУ проти екс-чиновників - читайте у статті РБК-Україна.