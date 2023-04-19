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На Западе вызывает обеспокоенность дела против бывших украинских реформаторов, - The Guardian

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Среда 19 апреля 2023 16:42
На Западе вызывает обеспокоенность дела против бывших украинских реформаторов, - The Guardian Фото: на Западе вызывает обеспокоенность дела против бывших украинских реформаторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Под видом борьбы с коррупцией в Украине возможны случаи "ложного обвинения" бывших реформаторов, которые пришли на государственную службу из бизнеса. Это вызывает обеспокоенность у западных союзников способности Украины эффективно использовать миллиарды европейских фондов для восстановления после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается в материале, если окажется, что борьбой с коррупцией в Украине манипулируют, это может снизить привлекательность Украины для международных инвесторов и таких организаций, как МВФ.

В частности, в статье упоминаются уголовные дела НАБУ против Андрея Коболева (глава правления НАК "Нафтогаз Украины" в 2014–21 гг.), Дмитрия Сенниченко, главы ФГИ в 2019-22 гг. Андрея Пивоварского (министр инфраструктуры в 2014–16 гг.), Евгения Дыхне (генеральный директор ГП "Международный аэропорт Борисполь"в 2014–17 гг.).

Один из неназваных американских политиков утверждает, что "независимо от мотивации судебного преследования, осуждение и лишение свободы видных и проверенных реформаторов - катастрофа для Украины... Если так будет продолжаться, то это серьезно подорвет способность Украины привлекать честных умных людей для руководства, восстановления, привлечения средств и честного и прозрачного управления этими средствами".

Обеспокоенность была выражена Государственному департаменту США и Министерству иностранных дел Великобритании, и ее частично разделяют украинские активисты по борьбе с коррупцией.

Екатерина Рыженко из Transparency International Украина заявила, что эти дела выявили серьезные проблемы в работе антикоррупционных органов Украины и призвала провести проверку НАБУ.

Подробнее о том, что стоит за резонансными делами НАБУ против экс-чиновников - читайте в статье РБК-Украина.

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