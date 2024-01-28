На заході потеплішає, місцями в країні очікується туман та ожеледь: погода на завтра

Завтра, 29 січня, на заході України дещо потеплішає. Місцями в Україні попереджають про ранковий туман й ожеледь.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.
"Мінлива хмарність. Вночі у південно-східних областях та в Карпатах, вдень в Криму невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів... На дорогах, крім південної частини країни, місцями ожеледиця", - пише пресслужба.
У західних та північних областях вночі та вранці місцями туман.
Зазначається, що вітер північний, північно-східний 7-12 м/с, у західних та північних областях змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 29 січня (meteo.gov.ua)
Погода в Києві та області
"Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця", - пише пресслужба.
Температура в області вночі -7 - -2, а вдень від -3 до +2. У Києві тим часом від -4 до -6, а вдень близько від 0 до -2.
Сніголавинна ситуація
Помірна сніголавинна небезпека очікується 28-29 січня - на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
Фото: Сніголавинна ситуація 29 січня (facebook.com/lavyny.official)
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