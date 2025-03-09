На Заході обговорюють створення нового розвідувального альянсу після рішень Трампа, - ЗМІ
На Заході обговорюють можливість створення нового розвідувального альянсу без США. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп призупинив доступ України до розвідданих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
Джерела газети зазначають, що розвідувальний альянс "П'ять очей" між Австралією, Канадою, Новою Зеландією, Британією та США може стати альянсом "Чотири ока", оскільки країни-союзники обговорюють можливість створення окремого підрозділу.
"Безпрецедентне рішення президента США заборонити союзникам, включаючи Великобританію, передавати Україні секретні матеріали, які могли б бути корисні для цієї східноєвропейської країни, спричинило заклики до створення нової групи для обміну розвідданими без участі США", - сказало високопоставлене джерело у сфері безпеки.
Зазначається, що пропонується створити підгрупу, яка дозволить обмінюватися розвідданими без вето США.
Інше джерело видання зазначає, що припинення співпраці з США було б занадто агресивним актом, і союзники не хочуть спровокувати реакцію Трампа. Але все ж спостерігається відхід від того, щоб відкрито ділитися інформацією.
"Великобританія також стежить за тим, що США надають нам, щоб з'ясувати, чи не змінюють США обсяги розвідувальних даних, які вони надають", - додають джерела.
За словами співрозмовника, проблема в обміні даних між союзниками в основному полягає в необроблених розвідувальних даних, які можуть викрити джерела. Тому більше уваги буде приділятися упаковці інформації, щоб замаскувати її походження.
США припинили надання допомоги Україні
Нагадаємо, США призупинили постачання військової допомоги Україні. Також США скасували доступ України до розвідувальних даних. За повідомленнями західних ЗМІ та посадовців, Британія, Франція та інші європейські партнери продовжують надавати Україні розвідувальні дані.
Як зазначає видання NBC News, при цьому союзники США можуть припинити ділитися з Вашингтоном розвідданими. Вони побоюються передачі даних до Москви.
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