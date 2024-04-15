На Заході говорять про виснаження української ППО. Чи все так погано і як закрити небо від атак

Росія збільшила обстріли української енергетики. ППО України продовжує відбивати велику кількість російських атак, але проблема з нестачею боєприпасів та самих комплексів явно загострилася. Що відбувається з українською ППО і чи така критична ситуація, як її подають у західних ЗМІ, – у матеріалі журналістки РБК-Україна Юлії Акимової.

Під час підготовки матеріалу використовувалися інформація з відкритих джерел, а також коментарі військового експерта Ігоря Романенка та військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка.

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Росія взяла курс на терор енергосистеми України ще у 2022 році, перед початком зими, але очікуваного результату не досягла. Українська енергетика встояла, а блекаутів удалося уникнути. Очікувалося, що Кремль відновить свій план щодо знищення критичної інфраструктури України до зими минулого року, але цього не трапилося, принаймні не в колишніх масштабах.

Проте вже протягом кількох тижнів російські повітряні сили активно обстрілюють українські енергооб'єкти. Принагідно Росія методично б'є по прикордонним до неї містам. Система протиповітряної оборони України продовжує відбивати атаки ворога, проте на сьогоднішній день проблема як із ракетами, так і з самими комплексами стоїть гостро – про це кажуть як західні медіа, так і українські політики.

Український купол: яке ППО захищає небо

В Україні за два роки повномасштабної війни зуміли збудувати багаторівневу систему повітряної оборони. Це означає, що для захисту неба використовуються всі системи ППО та ПРО – як літаки, так і ПЗРК із ЗРК різного радіусу дії. Подібна система дозволяє побудувати захист від ракет різної дальності та видів, бомбардувальників та БПЛА.

Сьогодні Україна користується переважно західними системами ППО, серед яких ЗРК Patriot, Iris-T, SAMP-T, NASAMS. Крім того, українські війська ППО застосовують і радянські комплекси – С-300, "Бук", різні ПЗРК як іноземного, так і місцевого виробництва. Для знищення дронів також використовуються зенітні самохідні установки, наприклад, німецька Gepard, яка успішно збиває іранські "шахеди".

За два роки повномасштабної війни з різними масованими атаками великою кількістю ракет та дронів Україна навчилася збивати практично все. Українські війська досить швидко перейшли із радянських комплексів на іноземні. Вони, безумовно, краще справляються із завданнями. Крім того, західним партнерам простіше забезпечити їх снарядами, а не шукати радянські боєприпаси до застарілих систем протиповітряної оборони.

ЗРК Patriot (фото: Getty Images)

Але будь-яка система виснажується. Поки в США триває передвиборна лихоманка, а в Європі не можуть впоратися з масштабними виробництвами, запаси як ракет для ППО, так і їх носіїв меншають. Росія, в той же час, користується так званим "вікном" і експериментує з різними новими тактиками, намагаючись обійти або пробити систему захисту, знищити важливі інфраструктурні об'єкти та створити в Україні хаос.

Зміна тактики: куди та чим б'є Росія

Протягом кількох тижнів Росія активно б'є як по прикордонних територіях, так і вглиб України, намагаючись знищити енергетичну інфраструктуру. Спочатку Кремль вирішив влаштувати українцям "новорічний" терор, обстрілявши українські міста 2 січня сотнею ракет та дронів. Основний акцент війська РФ робили на Києві та Харкові. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, загинули люди.

На якийсь час масовані атаки припинилися – Росія збирала ракети. У березні Кремль з новими силами взявся знищувати енергосистему України і паралельно з цим бити по прикордонних містах – Харкову та Сумам. 22 березня повітряні сили РФ провели одну з наймасштабніших атак по об'єктах інфраструктури, повністю знищивши Зміївську ТЕС та ТЕЦ-5, залишивши Харківську область без світла.

Також російські ракети серйозно пошкодили Ладижинську ТЕС у Вінницькій області, Бурштинську ТЕС у Львівській області та ДніпроГЕС. 29 березня росіяни били по Дністровській ГЕС у Чернівецькій області та Канівській ГЕС у Черкаській області. 11 квітня Росія вдарила керованими авіабомбами по Сумській ТЕЦ та знищила ракетами Трипільську ТЕС у Київській області.

Трипільська ТЕС (фото: Telegram-канал "Лачен пише")

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за останні кілька тижнів Росія пошкодила 80% електростанцій України. Деякі з них повністю знищені і на їхнє відновлення знадобляться роки.

Минулого року Росія здебільшого била по розподільних та трансформаторних підстанціях, але занурити Україну в холод і темряву Кремлю так і не вдалося. Зваживши на "помилки", цього року РФ б'є вже безпосередньо по самих ТЕС і ГЕС, розуміючи, що їх відновлення набагато триваліше і витратніше. Це – один із елементів зміни тактики російських обстрілів. Другий елемент полягає в тому, щоб не бити безпосередньо по Києву, а завдавати ударів по тих містах, які менш захищені, наприклад, ті регіони, в яких через близькість до фронту не можна повністю закрити небо, зазначає військовий експерт Ігор Романенко.

"Якщо бити по об'єктах, які у нас захищені від ракет, це, наприклад, Київ, там можна і не добити, бо ми можемо збивати їхні ракети. Якщо бити по інших об'єктах, як вони роблять, то це до питання, чому зменшилася кількість збитих ракет", - зазначає Романенко у коментарі РБК-Україна.

Сьогодні Росія намагається реалізувати план, який збиралася здійснити ще у лютому 2024 року – накопичити достатню кількість ракет та масовано атакувати об'єкти критичної інфраструктури. Однак у лютому ЗСУ успішно збили кілька літаків далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, які допомагали росіянам наводити цілі. Тому основні атаки припали вже на березень та квітень. Нинішній план Кремля є набагато ефективнішим, про що говорить український військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

"Вони за цей рік все це проаналізували, зробили висновки і самі збагнули, як підвищити ефективність ударів по енергетичній інфраструктурі. Просто бити по цих областях, де нема чим перехоплювати "Кинджали" та "Іскандери". А це майже все окрім Києва", - зазначає Коваленко.

Крім зміни тактики, Росія продовжує експериментувати з ракетами. За даними деяких ЗМІ, російські війська знищили Трипільську ТЕС новими ракетами Х-69. Це дозвукові крилаті ракети для літаків тактичної авіації. У Повітряних силах України зазначили, що Х-69 – це покращений аналог Х-59 і у ВС зараз лише вивчають, як можна їй протистояти, хоча, на думку спікера ЗС Іллі Євлаша, ЗРК Patriot впорається і з нею.

Ще одна "новинка" від росіян - ракета ЗМ22 "Циркон", якими ЗС РФ, ймовірно, вдарили по Києву 25 березня. Це гіперзвукова ракета, як стверджують у Defense Express, на відміну від тієї ж Х-47 "Кинжал". Що примітно – і в Х-69, і в "Цирконі" знайшли деталі 2023 року виробництва, причому в "Цирконі", за інформацією співрозмовників РБК-Україна, знайшли комплектуючі з США. Це говорить не лише про те, що у західних санкціях продовжують існувати проломи, а й про те, що Росія виробляє ракети прямо "з коліс".

Паніка через ППО: чи все так погано

Після кількох масованих атак західні медіа порушили тему про те, що не так з українською системою протиповітряної оборони. Аналітики ISW (Інститут вивчення війни – ред.) назвали українську ППО "деградованою", Bloomberg повідомив, що Україна сьогодні перебуває в найбільш крихкому становищі за останні два роки, в тому числі через критичний брак боєприпасів для протиповітряної оборони.

Найбільш гучну заяву зробив журналіст німецького видання Bild Юліан Рьопке. Він повідомив про те, що в Україні більше немає ракет для ЗРК Patriot та Iris-T. Коментуючи цю гучну заяву, спікер Повітряних сил України Ілля Євлаш зазначив, що Україна справді потребує більшої кількості ракет.

"Ми повинні розуміти, перш за все, що Україна не виробляє самостійно дані системи (Patriot та SAMP/T - ред.) та боєприпаси для них. Тому, звичайно, нам потрібно більше ракет", - зазначив Євлаш.

При цьому він закликав не піддаватися паніці і зазначив, що Україна, незважаючи на заяви німецького журналіста, все ж таки відбила чергову атаку росіян. "Ми збили 16 із 20 ракет Х-101, Х-555. Також у тому числі збиті були майже всі 40 дронів. Дві з чотирьох ракет Х-59. Звичайно, "Кинджали" збивати складно", - додав Євлаш.

ЗРК Patriot (фото: Getty Images)

Згодом на заяву журналіста відреагували в Офісі президента. За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, ракети для Patriot Iris-T ще є, але вони дефіцитні. "Систему перевантажено. Тепер ми маємо зрозуміти, чи зможемо ми зберегти систему, чи потрібні нам додаткові системи ППО, особливо проти гіперзвукових балістичних ракет, і чи зможемо ми відновити зруйновані об'єкти", – пояснив Подоляк The Guardian.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба вкотре попросив у західних партнерів додаткові установки ППО, зазначивши, що його команда знайшла близько ста "вільних" ЗРК в інших країнах. Президент Володимир Зеленський на тлі всіх заяв повідомив, що для того, щоб повністю закрити Україну, потрібні 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, у свою чергу, заявив, що єдине, що зможе захистити критичну інфраструктуру України – це система протиповітряної оборони. Інших методів ще не винайшли.

"У світі немає готових рішень для захисту об'єктів енергетики, крім засобів ППО. Ті проекти будівництва, які ми реалізуємо зараз, розробляли разом з українськими, американськими, британськими, японськими та німецькими військовими та енергетиками з нуля", - написав Кубраков у себе на сторінці у Facebook.

Українські політики не даремно наголошують на протиракетній обороні конкретно, а не протиповітряної в цілому. Росія почала бити балістичними ракетами, які можна збити зенітно-ракетними комплексами, зокрема, тим самим Patriot.

"Європейські країни дивляться на це, але поки що залишають ці комплекси у себе. Американці намагаються в чомусь допомагати, виділили гроші на модернізацію комплексів HAWK. Але вони старі. Ситуація складна, треба боротися і за боєприпаси для ППО, треба боротися за збільшення кількості засобів, насамперед протиракетної оборони. Ми бачимо, що балістичні ракети досягають своєї мети по районах, де немає ПРО», – зазначає Романенко.

Наприклад, той же Харків, по якому Росія останнім часом б'є з особливою жорстокістю, зазнає ударів від балістики та авіабомб. Відповідно, для того, щоб закрити місто та область, необхідні іноземні ЗРК від балістики та винищувачі F-16 від КАБ. Але тут виникає інша складність – розміщувати самі комплекси Patriot поблизу фронту небезпечно. Та сама ситуація із Сумською областю, яка методично знищується авіаснарядами.

Насправді подібна ситуація далеко не нова і в різні часи як представники Повітряних сил, так і українські політики неодноразово заявляли – Україні ніколи не вистачало як ракет, так і самих комплексів. Боєприпаси до ППО та ПРО необхідні завжди і їх потрібно багато, тому що Росія не зупиняється – ВПК РФ, незважаючи на санкції, продовжує виробляти ту кількість ракет і дронів, яка дозволяє росіянам здійснювати як точкові удари, так і масовані атаки по українських містах. У той же час і самих комплексів потрібно набагато більше, щоби закрити важливі критичні об'єкти.

Сьогоднішня ситуація, коли Росія змогла пошкодити 80% електростанцій України, пов'язана не з тим, що українська система ППО більше взагалі не має ракет. Це пов'язано з тим, що Росія змінила тактику і тепер більше б'є по тих місцях, які раніше не були повністю покриті такими потужними системами як Patriot.

"В принципі ті ракети, які ми не збиваємо, у тих областях, де вони прилітають, ми їх і не збивали, тому що немає таких систем. Тому і кількість результативних попадань більша, тому що росіяни почали завдавати ударів по тих областях, тій ракеті. -компонентою, яку там нема чим збивати Систем Patriot немає там, куди прилітають "Кинджали" або "Іскандери". В Одесі немає Patriot, а 10 квітня по Одесі 6 "Іскандерів" прилетіло", - додає Коваленко.

При цьому західні медіа, порушивши тему про критичну нестачу або повну відсутність боєприпасів до ППО, зіграли Україні на руку. Їхні гучні заяви дозволили українським політикам вкотре нагадати західним союзникам про те, що повномасштабна війна триває вже понад два роки, а небо над Україною так і не закрите. Кулеба, наприклад, заявивши про необхідність ППО та ПРО, додав, що "м'яка та тиха дипломатія не спрацювала".

Реакція західних політиків не забарилася. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава може передати Україні радянські ракети для ППО. Кулеба повідомив, що вже веде переговори про передачу двох ЗРК Patriot та однієї SAMP/T. А Зеленський 13 квітня заявив, що Німеччина дасть Україні ще один комплекс Patriot, а також йдеться про можливу передачу системи Iris-T.

"Лідерство Німеччини справді відчувається, і завдяки такому лідерству ми зможемо зберегти тисячі життів та зможемо дати Україні більше захисту від російського терору", – додав Зеленський.

Очевидно Кремль, намагаючись знищити громадянську інфраструктуру новими масовими атаками, має більш глобальну мету – зламати опір і змусити Київ йти на переговори на максимально вигідних для Москви умовах. Натомість українські політики знову отримали шанс бути почутими західними партнерами, які готові надати більше систем ППО. Хоча й ціна за таке позитивне для України рішення знову виявилася досить високою.