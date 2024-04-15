На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак

Россия участила обстрелы украинской энергетики. ПВО Украины продолжает отбивать большое количество российских атак, но проблема с нехваткой боеприпасов и самих комплексов явно обострилась. Что происходит с украинской ПВО и так ли критична ситуация, как ее подают в западных СМИ, – в материале журналистки РБК-Украина Юлии Акимовой.

При подготовке материала использовались информация из открытых источников, а также комментарии военного эксперта Игоря Романенко и военно-политического обозревател группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко.

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Россия взяла курс на террор энергосистемы Украины еще в 2022 году, перед началом зимы, но ожидаемого результата не достигла. Украинская энергетика устояла, а блэкаутов удалось избежать. Ожидалось, что Кремль возобновит свой план по уничтожению критической инфраструктуры Украины к зиме прошлого года, но этого не случилось, по крайней мере, не в прежних масштабах.

Однако уже на протяжении нескольких недель российские воздушные силы активно обстреливают украинские энергообъекты. Попутно Россия методично бьет по приграничным к ней городам. Система противовоздушной обороны Украины продолжает отражать атаки врага, однако на сегодняшний день проблема как с ракетами, так и с самими комплексами стоит остро – об этом говорят как западные медиа, так и украинские политики.

Украинский купол: какое ПВО защищает небо

В Украине за два года полномасштабной войны сумели выстроить многоуровневную систему воздушной обороны. Это означает, что для защиты неба используются все системы ПВО и ПРО – как самолеты, так и ПЗРК с ЗРК различного радиуса действия. Подобная система позволяет выстроить защиту от ракет разной дальности и видов, бомбардировщиков и БПЛА.

На сегодняшний день Украина пользуется преимущественно западными системами ПВО, среди которых ЗРК Patriot, Iris-T, SAMP-T, NASAMS. Кроме того, украинские войска ПВО применяют и советские комплексы – С-300, "Бук", различные ПЗРК как иностранного, так и местного производства. Для уничтожения дронов также используются занетные самоходные установки, например, немецкая Gepard, которая успешно сбивает иранские "шахеды".

За два года полномасштабной войны с различными массированными атаками большим количеством ракет и дронов Украина научилась сбивать практически все. Украинские войска довольно быстро перешли с советских комплексов на иностранные. Они, безусловно, лучше справляются с задачами. Кроме того, западным партнерам проще снабдить их снарядами, а не искать советские боеприпасы к устаревшим системам противовоздушной обороны.

ЗРК Patriot (фото: Getty Images)

Но любая система истощается. Пока в США длится предвыборная лихорадка, а в Европе не могут справиться с масштабными производствами, запасы как ракет для ПВО, так и их носителей становятся меньше. Россия, в то же время, пользуется так называемым "окном" и экспериментирует с различными новыми тактиками, пытаясь обойти или пробить систему защиты, уничтожить важные инфраструктурные объекты и создать в Украине хаос.

Смена тактики: куда и чем бьет Россия

В течение уже нескольких недель Россия активно бьет как по приграничным территориям, так и вглубь Украины, стараясь уничтожить энергетическую инфраструктуру. Сначала Кремль решил устроить украинцам "новогодний" террор, обстреляв украинские города 2 января сотней ракет и дронов. Основной акцент войска РФ делали на Киеве и Харькове. В результате обстрела были повреждены жилые дома, погибли люди.

На какое-то время массированные атаки прекратились – Россия копила ракеты. В марте Кремль с новыми силами принялся уничтожать энергосистему Украины и параллельно с этим бить по приграничным городам – Харькову и Сумам. 22 марта воздушные силы РФ провели одну из самых масштабных атак по объектам инфраструктуры, полностью уничтожив Змиевскую ТЭС и ТЭЦ-5, оставив Харьковскую область без света.

Также российские ракеты серьезно повредили Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области, Бурштынскую ТЭС во Львовской области и ДнепроГЭС. 29 марта россияне били по Днестровской ГЭС в Черновицкой области и Каневской ГЭС в Черкасской области. 11 апреля Россия ударила управляемыми авиабомбами по Сумской ТЭЦ и уничтожила ракетами Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Трипольская ТЭС (фото: Telegram-канал "Лачен пишет")

По словам министра энергетики Германа Галущенко, за последние несколько недель Россия повредила 80% электростанций Украины. Некоторые из них полностью уничтожены и на их восстановление понадобятся годы.

В прошлом году Россия в большинстве своем била по распределительным и трансформаторным подстанциям, но погрузить Украину в холод и тьму Кремлю так и не удалось. Учтя "ошибки", в этом году РФ бьет уже непосредственно по самим ТЭС и ГЭС, понимая, что их восстановление гораздо длительнее и затратнее. Это – один из элементов смены тактики российских обстрелов. Второй элемент состоит в том, чтобы не бить непосредственно по Киеву, а наносить удары по тем городам, которые меньше защищены, к примеру, те регионы, в которых из-за близости к фронту нельзя полностью закрыть небо, отмечает военный эксперт Игорь Романенко.

"Если бить по объектам, которые у нас защищены от ракет, это, например, Киев, там можно и не добить, потому что мы можем сбивать их ракеты. Если бить по другим объектам, как они делают, то это к вопросу, почему уменьшилось количество сбитых ракет", – отмечает Романенко в комментарии РБК-Украина.

Сегодня Россия старается реализовать план, который собиралась осуществить еще в феврале 2024 года – накопить достаточное количество ракет и массированно атаковать объекты критической инфраструктуры. Однако в феврале ВСУ успешно сбили несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которые помогали россиянам наводить цели. Поэтому основные атаки пришлись уже на март и апрель. Нынешний план Кремля гораздо более эффективный, о чем говорит украинский военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Они за этот год все это проанализировали, сделали выводы и сами смекнули, как повысить эффективность ударов по энергетической инфраструктуре. Просто бить по этим областям, где нечем перехватывать "Кинжалы" и "Искандеры". А это почти все кроме Киева", – отмечает Коваленко.

Кроме смены тактики Россия продолжает экспериментировать с ракетами. По данным некоторых СМИ, российские войска уничтожили Трипольскую ТЭС новыми ракетами Х-69. Это дозвуковые крылатые ракеты для самолетов тактической авиации. В Воздушных силах Украины отметили, что Х-69 – это улучшенный аналог Х-59 и в ВС сейчас только изучают, как можно ей противостоять, хотя, по мнению спикера ВС Ильи Евлаша, ЗРК Patriot справится и с ней.

Еще одна "новинка" от россиян – ракета ЗМ22 "Циркон", которыми ВС РФ, вероятно, ударили по Киеву 25 марта. Это гиперзвуковая ракета, как утверждают в Defense Express, в отличие от той же Х-47 "Кинжал". Что примечательно – и в Х-69, и в "Цирконе" были найдены детали 2023 года производства, причем в "Цирконе", по информации собеседников РБК-Украина, нашли комплектующие из США. Это говорит не только о том, что в западных санкциях продолжают существовать бреши, но и о том, что Россия производит ракеты прямо "с колес".

Паника из-за ПВО: все ли так плохо

После нескольких массированных атак западные медиа подняли тему о том, что не так с украинской системой противовоздушной обороны. Аналитики ISW (Институт изучения войны - ред.) назвали украинскую ПВО "деградированной", Bloomberg сообщил, что Украина сегодня находится в наиболее хрупком положении за последние два года, в том числе, из-за критической нехватки боеприпасов для противовоздушной обороны.

Наиболее громкое заявление сделал журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке. Он сообщил о том, в Украине больше нет ракет для ЗРК Patriot и Iris-T. Комментируя это громкое заявление, спикер Воздушных сил Украины Илья Евлаш отметил, что Украина действительно нуждается в большем количестве ракет.

"Мы должны понимать, прежде всего, что Украина не производит самостоятельно данные системы (Patriot и SAMP/T - ред.) и боеприпасы для них. Поэтому, конечно, нам нужно больше ракет", - отметил Евлаш.

При этом он призвал не поддаваться панике и отметил, что Украина, несмотря на заявления немецкого журналиста, все же отбила очередную атаку россиян. "Мы сбили 16 из 20 ракет Х-101, Х-555. Также в том числе сбиты были почти все 40 дронов. Две из четырех ракет Х-59. Конечно, "Кинжалы" сбивать сложно", – добавил Евлаш.

ЗРК Patriot (фото: Getty Images)

Позже на заявление журналиста отреагировали в Офисе президента. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, ракеты для Patriot Iris-T еще есть, но они в дефиците. "Система перегружена. Теперь мы должны понять, сможем ли мы сохранить систему, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против гиперзвуковых баллистических ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты", – объяснил Подоляк The Guardian.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в очередной раз попросил у западных партнеров дополнительные установки ПВО, отметив, что его команда нашла около ста "свободных" ЗРК в других странах. Президент Владимир Зеленский на фоне всех заявлений сообщил, что для того, чтобы полностью закрыть Украину, нужно 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Министр инфраструктуры Александр Кубраков, в свою очередь, заявил, что единственное, что сможет защитить критическую инфраструктуру Украины - это система противовоздушной обороны. Других способов еще не изобрели.

"В мире нет готовых решений для защиты объектов энергетики, кроме средств ПВО. Те проекты строительства, которые мы реализуем сейчас, разрабатывали вместе с украинскими, американскими, британскими, японскими и немецкими военными и энергетиками с нуля", - написал Кубраков у себя на странице в Facebook.

Украинские политики не зря делают акцент на противоракетной обороне конкретно, а не противовоздушной в целом. Россия стала чаще бить баллистическими ракетами, а их можно сбить зенитно-ракетными комплексами, в частности, тем же Patriot.

"Европейские страны смотрят на это, но пока оставляют эти комплексы у себя. Американцы пытаются в чем-то помогать, выделили деньги на модернизацию комплексов HAWK. Но они старые. Ситуация сложная, нужно сражаться и за боеприпасы для ПВО, нужно бороться за увеличение количества средств, прежде всего, противоракетной обороны. Мы видим, что баллистические ракеты достигают своей цели по районам, где нет ПРО", – отмечает Романенко.

К примеру, тот же Харьков, по которому Россия в последнее время бьет с особой жестокостью, терпит удары от баллистики и авиабомб. Соответственно, для того, чтобы закрыть город и область, необходимы иностранные ЗРК от баллистики и истребители F-16 от КАБ. Но здесь возникает другая сложность – размещать те же комплексы Patriot вблизи фронта опасно. Та же ситуация с Сумской областью, которая методично уничтожается авиаснарядами.

На самом деле подобная ситуация далеко не новая и в разное время как представители Воздушных сил, так и украинские политики неоднократно заявляли – Украине никогда не хватало как ракет, так и самих комплексов. Боеприпасы к ПВО и ПРО необходимы всегда и их нужно много, потому что Россия не останавливается – ВПК РФ, несмотря на санкции, продолжает производить то количество ракет и дронов, которое позволяет россиянам совершать как точечные удары, так и массированные атаки по украинским городам. В то же время и самих комплексов нужно намного больше, чтобы закрыть важные критические объекты.

Сегодняшняя ситуация, когда Россия смогла повредить 80% электростанций Украины, связана не с тем, что у украинской системы ПВО больше вообще нет ракет. Это связано с тем, что Россия поменяла тактику и теперь больше бьет по тем местам, которые и раньше не были полностью покрыты такими мощными средствами как Patriot.

"В принципе те ракеты, которые мы не сбиваем, в тех областях, где они прилетают, мы их и не сбивали, потому что нет таких систем. Поэтому и количество результативных попаданий больше, потому что россияне начали наносить удары по тем областям, той ракетой-компонентой, которую там нечем сбивать. Систем Patriot нет там, куда прилетают "Кинжалы" или "Искандеры". В Одессе нет Patriot, а 10 апреля по Одессе 6 "Искандеров" прилетело", – отметил Коваленко.

При этом западные медиа, подняв тему о критическом недостатке либо же полном отсутствии боеприпасов к ПВО, где-то сыграли Украине на руку. Их громкие заявления позволили украинским политикам в очередной раз напомнить западным союзникам о том, что полномасштабная война длится уже больше двух лет, а небо над Украиной так и не закрыто. Кулеба, к примеру, заявив о необходимости ПВО и ПРО, добавил, что "мягкая и тихая дипломатия не сработала".

Реакция западных политиков не заставила себя ждать. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава может передать Украине советские ракеты для ПВО. Кулеба сообщил, что уже ведет переговоры о передаче двух ЗРК Patriot и одной SAMP/T. А Зеленский 13 апреля заявил, что Германия даст Украине еще один комплекс Patriot, а также идет речь о возможной передаче системы Iris-T.

"Лидерство Германии действительно чувствуется, и благодаря такому лидерству мы сможем сохранить тысячи жизней и сможем дать Украине больше защиты от российского террора", – добавил Зеленский.

Очевидно Кремль, в попытках уничтожить гражданскую инфраструктуру новыми массовыми атаками, преследует более глобальную цель – сломать сопротивление и заставить Киев идти на переговоры на максимально выгодных для Москвы условиях. Вместо этого украинские политики снова получили шанс быть услышанными западными партнерами, которые готовы предоставить больше систем ПВО. Хотя и цена за такое положительное для Украины решение опять оказалась довольно высокой.