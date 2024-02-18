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На заході дощі та мокрий сніг, вночі місцями температура впаде до -7: погода на завтра

Неділя 18 лютого 2024 16:48
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На заході дощі та мокрий сніг, вночі місцями температура впаде до -7: погода на завтра Фото: погода на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 19 лютого, на заході очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. Деінде вночі температура впаде до -7.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр.

"Хмарно з проясненнями. Вночі у південно-східній частині, вдень на крайньому заході країни невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів", - пише пресслужба.

Вітер очікується північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -1 до -4 вночі й від +3 до +8 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -3 до -7 вночі й від +1 до +2 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -1 до +1 вночі й від +1 до +4 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до -5 вночі й від -1 до +1 вдень.

На заході дощі та мокрий сніг, вночі місцями температура впаде до -7: погода на завтра

Фото: погода на 19 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області коливатиметься від -1 до -6, а вдень від +2 до +3. У Києві вночі від -3 до -5, а вдень від 0 до +2.

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