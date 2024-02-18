На западе дождь и мокрый снег, ночью местами температура упадет до -7: погода на завтра
Завтра, 19 февраля, на западе ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кое-где ночью температура упадет до -7.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Облачно с прояснениями. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.
Ветер ожидается северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от +3 до +8 днем;
- на севере будет колебаться от -3 до -7 ночью и от +1 до +2 днем;
- на юге будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +1 до +4 днем;
- на востоке будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до +1 днем.
Фото: погода на 19 февраля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области будет колебаться от -1 до -6, а днем от +2 до +3. В Киеве ночью от -3 до -5, а днем от 0 до +2.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.