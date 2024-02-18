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На западе дождь и мокрый снег, ночью местами температура упадет до -7: погода на завтра

Воскресенье 18 февраля 2024 16:48
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На западе дождь и мокрый снег, ночью местами температура упадет до -7: погода на завтра Фото: погода на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 19 февраля, на западе ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Кое-где ночью температура упадет до -7.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.

"Облачно с прояснениями. Ночью в юго-восточной части, днем на крайнем западе страны небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков", - пишет пресс-служба.

Ветер ожидается северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от -1 до -4 ночью и от +3 до +8 днем;
  • на севере будет колебаться от -3 до -7 ночью и от +1 до +2 днем;
  • на юге будет колебаться от -1 до +1 ночью и от +1 до +4 днем;
  • на востоке будет колебаться от -2 до -5 ночью и от -1 до +1 днем.

На западе дождь и мокрый снег, ночью местами температура упадет до -7: погода на завтра

Фото: погода на 19 февраля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области будет колебаться от -1 до -6, а днем от +2 до +3. В Киеве ночью от -3 до -5, а днем от 0 до +2.

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