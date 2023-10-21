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На заході дощі, а на півдні до +27: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні сьгогодні очікується тепла погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні завтра, 22 жовтня, буде по-осінньому теплою. Проте західні регіони нашої країни накриють дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, завтра невеликі дощі очікуються на заході нашої країни, а саме у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Рівненській областях. 

Вітер переважно південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, але також можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря очікується:

  • на півночі: вдень +14 +22 градуси, вночі +5 +12;
  • на заході: вдень +19 +22 градуси, вночі +13 +15;
  • на сході: вдень +13 +19 градусів, вночі +4 +10;
  • у центрі: вдень +21 +26 градусів, вночі +10 +15;
  • на півдні: вдень +22 +27 градусів, вночі +13 +15.

Погода у Києві

У столиці завтра хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +20 градусів, а вночі +8 +10 градусів.

Осінь в Україні

В Україні у середині жовтня прийшла осіння прохолода. Протягом останнього тижня стовпчики термометрів показують від +5 до +19 градусів вдень, а вночі у деяких областях заморозки.

В Укргідрометцентрі попередили, що після 20 жовтня українців чекає серйозне похолодання, місцями можливий мокрий сніг.

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