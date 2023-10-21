На заході дощі, а на півдні до +27: прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 22 жовтня, буде по-осінньому теплою. Проте західні регіони нашої країни накриють дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, завтра невеликі дощі очікуються на заході нашої країни, а саме у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.
Вітер переважно південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, але також можливі пориви до 15-20 м/с.
Температура повітря очікується:
У столиці завтра хмарно з проясненнями, але без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів покажуть вдень близько +20 градусів, а вночі +8 +10 градусів.
В Україні у середині жовтня прийшла осіння прохолода. Протягом останнього тижня стовпчики термометрів показують від +5 до +19 градусів вдень, а вночі у деяких областях заморозки.
В Укргідрометцентрі попередили, що після 20 жовтня українців чекає серйозне похолодання, місцями можливий мокрий сніг.
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