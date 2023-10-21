На западе дожди, а на юге до +27: прогноз погоды на завтра

Погода в Украине завтра, 22 октября, будет по-осеннему теплой. Однако западные регионы нашей страны накроют дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По прогнозам синоптиков, завтра небольшие дожди ожидаются на западе нашей страны, а именно во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.
Ветер преимущественно юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, но также возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ожидается:
В столице завтра облачно с прояснениями, но без осадков. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с.
Столбики термометров покажут днем около +20 градусов, а ночью +8 +10 градусов.
В Украине в середине октября пришла осенняя прохлада. В последнюю неделю столбики термометров показывают от +5 до +19 градусов днем, а ночью в некоторых областях заморозки.
В Укргидрометцентре предупредили, что после 20 октября украинцев ждет серьезное похолодание, местами возможен мокрый снег.
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