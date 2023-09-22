На заході дощі з грозами, а на півдні - туман: прогноз погоди в Україні на вихідні

За даними синоптиків, у наступні три доби буде без опадів. Лише в західних областях у вихідні місцями прогнозується короткочасний дощ та гроза.

Вночі та вранці 23 вересня в південній частині подекуди очікується туман.

Вітер південно-східний, 5-12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +10 +16 градусів, а на узбережжі морів до +19. При цьому вдень температура повітря буде +23 +29 градусів.

В неділю на крайньому заході країни температура коливатиметься від +17 до +22 градусів.

Погода в Україні у жовтні

Синоптики попереджають, що температура в Україні опустить у жовтні. До 8 жовтня вона коливатиметься від +2 до +3 градусів.

На початку місяця очікується тепла, суха погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до +17 градусів. А основні дощі пройдуть у середині жовтня.

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