На заході дощі з грозами, а на півдні - туман: прогноз погоди в Україні на вихідні

В більшості областей Україні буде без опадів на вихідних з 23 по 25 вересня. При цьому на півдні прогнозується туман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру в Facebook.
За даними синоптиків, у наступні три доби буде без опадів. Лише в західних областях у вихідні місцями прогнозується короткочасний дощ та гроза.
Вночі та вранці 23 вересня в південній частині подекуди очікується туман.
Вітер південно-східний, 5-12 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +10 +16 градусів, а на узбережжі морів до +19. При цьому вдень температура повітря буде +23 +29 градусів.
В неділю на крайньому заході країни температура коливатиметься від +17 до +22 градусів.
Погода в Україні у жовтні
Синоптики попереджають, що температура в Україні опустить у жовтні. До 8 жовтня вона коливатиметься від +2 до +3 градусів.
На початку місяця очікується тепла, суха погода. У деякі дні стовпчик термометра покаже до +17 градусів. А основні дощі пройдуть у середині жовтня.
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