RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На западе дожди с грозами, а на юге - туман: прогноз погоды в Украине на выходные

Фото: погода в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В большинстве областей Украины будет без осадков на выходных с 23 по 25 сентября. При этом на юге прогнозируется туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, в последующие трое суток будет без осадков. Лишь в западных областях в выходные местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром 23 сентября в южной части местами ожидается туман.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10 +16 градусов, а на побережье морей до +19. При этом днем температура воздуха будет +23 +29 градусов. 

В воскресенье на крайнем западе страны температура будет колебаться от +17 до +22 градусов.

Погода в Украине в октябре

Синоптики предупреждают, что температура в Украине опустится в октябре. До 8 октября она будет колебаться от +2 до +3 градусов.

В начале месяца ожидается теплая, сухая погода. В некоторые дни столбик термометра покажет до +17 градусов. Основные же дожди пройдут в середине октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеГидрометцентр