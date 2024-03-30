Квартири в Києві дорожчають: в чому причини і які зараз ціни на житло

В Києві активізується ринок продажів житла. Частково це відбувається завдяки програмі вигідних кредитів єОселя. Поки на "довоєнні" показники за продажами столиця ще не вийшла, але ціни на квадратні метри продовжують зростати.

Як зараз активізується ринок нерухомості і що відбувається з цінами – РБК-Україна розповідає рієлтор агенції нерухомості Valion Валерія Малюцька.

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Найчастіше в столиці зараз купують вторинне житло, а в новобудовах квартири розглядають рідше.

Інтерес до купівлі квартир в Києві зараз сягає 70-80% від "довоєнного" рівня, і це позитивна новина. Водночас частина покупців та продавців поки що витримує паузу і відкладає рішення про купівлю-продаж до стабілізації ситуації на фронті, ділиться спостереженнями з РБК-Україна Валерія Малюцька.

"Навесні а також з початком осені та до кінця зими завжди зростає попит на нерухомість. Зростання попиту завжди впливає на ціни: чим більше цікавляться житлом, тим більше воно дорожчає. Наразі є декілька причин, чому ростуть ціни на нерухомість", – каже вона.

Перша причина – зараз активно діє програма вигідних кредитів єОселя. Вона пропонує найнижчі відсотки в країні. Також можна отримати сертифікати за програмою єВідновленя. Прийнята раніше постанова Кабміну №280 дозволяє людям купувати нерухомість вигідно.

За оцінками Валерії, 80% тих, хто зараз купує житло в Києві – це саме ті, хто вирішив скористатись програмою єОселя.

Фото: Більшість квартир зараз продаються дешевше, ніж вказано в оголошеннях (facebook.com/Varshavskyplus)

Друга причина зростання вартості житла – подорожчання будівельних матеріалів і зростаюча оплата за роботу будівельників.

"Треба розуміти: далеко не факт, що квартира продасться за ту ціну, яку ми бачимо в інтернеті. Коли приходиш та оглядаєш квартиру, власник найчастіше готовий опустити ціну і продати дешевше на 10%-15%. Зазвичай таких більшість. Є такі, хто не хоче опускати ціну, але їх небагато. Тому коли власник формує ціну на свою нерухомість, то має розуміти, за якою ціною нерухомість в його районі добре розкуповують, а за якою ціною довго не продається", – каже рієлтор компанії Valion.

За її словами, це потрібно, щоб правильно сформувати ринкову ціну, не демпінгувати та водночас не завищувати ціни.

Варто врахувати. У випадках коли квартира купується за програмою єОселя, то розрахунок проходить у гривні, і через курсову різницю зазвичай покупець переплачує приблизно на 1-2% додатково.

"На жаль, чергові ракетні обстріли дуже впливають на попит. Як тілкьи стається чергова атака, то близько тижня після цього інтерес до покупок житла низький. Потім все поступово стає на свої місця. В цілому ж ринок нерухомості активізується, і це добрий знак", – зауважує вона.

Скільки зараз коштують квартири в Києві

Середні ціни за 1-кімнатні квартири на у столиці за даними порталу Лун за березень 2024 року такі:

Печерський – 120 000 доларів;

Голосіївський – 70 000 доларів;

Солом'янський – 56 000 доларів;

Святошинський – 48 000 доларів;

Шевченківський – 79 700 доларів;

Дарницький – 65 000 доларів;

Дніпровський – 60 000 доларів;

Святошинський – 48 000 доларів;

Деснянський – 42 000 доларів;

Оболонський – 53 000 доларів;

Фото: Як змінюється вартість житла на первинці (скриншот з сайту Лун)