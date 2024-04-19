Квадраты на миллионы. Как выглядит самая дорогая квартира в Киеве: фото

Цены на квартиры в Киеве очень разнообразны: можно найти жилье как бюджетное с небольшой площадью, так и просторное, премиум-качества, которое стоит очень дорого.

РБК-Украина проанализировало актуальные цены на квартиры в Киеве и нашло несколько вариантов дорогих квартир, которые предлагают на рынке.

Как выглядит самая дорогая квартира в Киеве

По данным сайтов по поиску жилья, самым дорогим из доступных вариантов в публичном доступе является 7-комнатная квартира в жилом комплексе Diamond Hill площадью 630 квадратных метров. Ее стоимость – 9 450 000 долларов или 372 330 000 гривен.

Жилье расположено по адресу улица Ивана Мазепы, 11Б. Покупателям обещают поразительные панорамные виды на Днепр, парк Славы и Киево-Печерскую Лавру.

Планировка квартиры – это гостиная с панорамными окнами, кухня, гостевой санузел, стиральная, хозяйственная спальня со своей гардеробной и большой ванной, еще две спальные комнаты со своими отдельными ванными комнатами.

Фото: Самая дорогая квартира в Киеве (скриншот с сайта olx.ua)

"Жилой комплекс Diamond Hill расположен в самом сердце Киева, в одном из самых красивых мест, на печерских холмах Днепра, с которого открывается панорамный вид на город и Днепр. Презентабельная входная группа, эксклюзивная отделка площадей общего пользования мрамором. Подземный паркинг на 300 мест, современный фитнес-центр с бассейном, тренажерный зал. Закрытая придомовая территория, детская площадка, круглосуточная охрана", – описывают предложение в объявлении.

От этого дома всего две минуты до парка Славы, 10 минут до Мариинского парка, 5 минут до станции метро Арсенальная. Судя по опубликованным фото, в этом жилье еще необходимо провести ремонт и закупить мебель.

Ремонт обещают выполнить из высококачественных натуральных материалов.

Фото: Премиальный жилой комплекс в центре Киева с видом на Днепр и Лавру (facebook.com/diamond.hill)

В этом же жилом комплексе можно найти и другие предложения очень дорогого жилья. К примеру, пятикомнатная квартира площадью 415 квадратных метров с балконом продается за 5 800 000 долларов или 228 520 000 гривен. В жилье – гостиная с камином, кухня, столовая, кабинет, три спальни, две из которых имеют собственный санузел. Также есть ванная комната с окном и просторный балкон.

Квартира с авторским дизайном полностью укомплектована мебелью и техникой премиум-класса. Есть система "умный дом", система увлажнения воздуха, серверная комната, экран для домашнего кинотеатра.

Фото: Еще одна дорогая квартира в том же жилом комплексе в центре столицы (facebook.com/diamond.hill)