Квадраты на миллионы. Как выглядит самая дорогая квартира в Киеве: фото
Цены на квартиры в Киеве очень разнообразны: можно найти жилье как бюджетное с небольшой площадью, так и просторное, премиум-качества, которое стоит очень дорого.
РБК-Украина проанализировало актуальные цены на квартиры в Киеве и нашло несколько вариантов дорогих квартир, которые предлагают на рынке.
Как выглядит самая дорогая квартира в Киеве
По данным сайтов по поиску жилья, самым дорогим из доступных вариантов в публичном доступе является 7-комнатная квартира в жилом комплексе Diamond Hill площадью 630 квадратных метров. Ее стоимость – 9 450 000 долларов или 372 330 000 гривен.
Жилье расположено по адресу улица Ивана Мазепы, 11Б. Покупателям обещают поразительные панорамные виды на Днепр, парк Славы и Киево-Печерскую Лавру.
Планировка квартиры – это гостиная с панорамными окнами, кухня, гостевой санузел, стиральная, хозяйственная спальня со своей гардеробной и большой ванной, еще две спальные комнаты со своими отдельными ванными комнатами.
Фото: Самая дорогая квартира в Киеве (скриншот с сайта olx.ua)
"Жилой комплекс Diamond Hill расположен в самом сердце Киева, в одном из самых красивых мест, на печерских холмах Днепра, с которого открывается панорамный вид на город и Днепр. Презентабельная входная группа, эксклюзивная отделка площадей общего пользования мрамором. Подземный паркинг на 300 мест, современный фитнес-центр с бассейном, тренажерный зал. Закрытая придомовая территория, детская площадка, круглосуточная охрана", – описывают предложение в объявлении.
От этого дома всего две минуты до парка Славы, 10 минут до Мариинского парка, 5 минут до станции метро Арсенальная. Судя по опубликованным фото, в этом жилье еще необходимо провести ремонт и закупить мебель.
Ремонт обещают выполнить из высококачественных натуральных материалов.
Фото: Премиальный жилой комплекс в центре Киева с видом на Днепр и Лавру (facebook.com/diamond.hill)
В этом же жилом комплексе можно найти и другие предложения очень дорогого жилья. К примеру, пятикомнатная квартира площадью 415 квадратных метров с балконом продается за 5 800 000 долларов или 228 520 000 гривен. В жилье – гостиная с камином, кухня, столовая, кабинет, три спальни, две из которых имеют собственный санузел. Также есть ванная комната с окном и просторный балкон.
Квартира с авторским дизайном полностью укомплектована мебелью и техникой премиум-класса. Есть система "умный дом", система увлажнения воздуха, серверная комната, экран для домашнего кинотеатра.
Фото: Еще одна дорогая квартира в том же жилом комплексе в центре столицы (facebook.com/diamond.hill)
Отметим, в Киеве активизируется рынок продаж жилья. Частично это происходит благодаря программе выгодных кредитов єОселя. Почему дорожает жилье в столице и какая ситуация с ценами сейчас – читайте в материале РБК-Украина.
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