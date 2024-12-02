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Захистить, повідомить і викличе допомогу: як вибрати сигналізацію для авто

Понеділок 02 грудня 2024 19:00
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Захистить, повідомить і викличе допомогу: як вибрати сигналізацію для авто Фото: як вибрати сигналізацію для авто (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Як не дивно, штатні протиугінні системи багатьох сучасних авто не відрізняються ефективністю – жертвами викрадачів стають геть нові машини певних марок. Тому додаткові "сигналки" мають попит і в наші дні. Як вибрати саме таку, яка вам потрібна?

Про важливі принципи вибору охоронної системи для авто читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Ingvar Ingineering та видання "Звук і тюнінг".

Для початку пояснимо, що сьогодні слід розуміти під повноцінною охоронною системою. Це електронний пристрій, який по-перше, перешкоджає крадію уїхати на вашій машині, а по-друге, в той чи інший спосіб повідомляє про спробу угону власника, а іноді і певну охоронну компанію.

Плюс всі нинішні системи мають комплект додаткових, так званих сервісних функцій, від дистанційного розблокування дверей до повідомлення по стан автомобіля і географічне місце його знаходження. Тому коли сучасну охоронну систему називають сигналізацією, це не зовсім точно, оскільки подання сигналу – не єдина її функція.

Охоронну систему (добре, хай "сигналку") не слід плутати з системами позиціонування – трекерами та логерами, які через супутникову GPS-систему визначають місце перебування машини і в той чи інший спосіб повідомляють про нього власника. Так само зовсім іншим рішенням буде і встановлення системи телематики, які зараз отримують поширення. Вони можуть дистанційно повідомити власникові якісь технічні параметри автомобіля, але не "тримають оборону" проти зловмисників, які зазіхають на чужу власність.

Захистить, повідомить і викличе допомогу: як вибрати сигналізацію для авто

Охоронні функції сучасних "сигналок"

  • Блокування старту мотора;
  • Подання сигналу тривоги при спробі зловмисника проникнути в машину;
  • Подання сигналу тривоги при фізичному впливі на авто – ударах, поштовхах, переміщенні, нахилу тощо;
  • Режим антипограбування – протистояння силовому захопленню машини (Anti High Jeck).

Поширені сервісні функції

  • Дистанційне управління дверними замками;
  • Керування іншими пристроями машини – багажник, вікна, люк, турботаймер, автономний опалювач тощо;
  • Автоматичне блокування дверей під час руху;
  • Дистанційний запуск двигуна – за командою чи за таймером;
  • Функція "проведи мене додому" у темну пору (т. зв. ввічлива підсвітка);
  • Повідомлення власникові важливих даних про стан авто і статус охорони - по телефону або в інший спосіб;
  • Повідомлення власника про місце розташування машини;
  • Автоматичний виклик до автомобіля групи реагування охоронної компанії.

Зворотній зв’язок

Більшість охоронних систем сьогодні мають зворотній зв’язок із власником. Традиційний спосіб – через брелок, більш сучасний – на смартфон. В обох випадках водій отримує повідомлення типу "Став на охорону", "Тривога від датчика удару другого рівня", "Проникнення у салон" тощо. Зона дії брелка – кількасот метрів, зона зв’язку через смартфон збігається з покриттям мобільного оператора.

Відтак, керувати охороною та сервісними функціями можна через брелок або через телефон, причому у деяких моделях систем брелок навіть не передбачений. Моделі із GSM-модулем значно дорожче, але на сьогодні доля таких – не менше половини усіх встановлених.

Протиугінний захист

Зазвичай професійні крадії починають з того, що втручаються у радіообмін між брелком та головним блоком "сигналки" в машині. Тому більшість вдосконалень охоронних систем спрямовані на захист цього радіоканалу. В наші дні використовується два типи кодування сигналу: динамічний і діалоговий, останній все ще вважається надійним.

Наявність у сигналізації модуля GPS-позиціонування дає можливість відслідкувати місцеположення машини – як під час її відпочинку на парковці, так і у випадку захоплення зловмисниками. Деякі моделі охоронних систем не просто позначають місце точкою на карті, а фіксують весь маршрут автомобіля. Причому відслідковувати GPS-трек машини може і сам власник, і охоронна фірма, якій це доручено.

Захистить, повідомить і викличе допомогу: як вибрати сигналізацію для авто

Встановлення системи на машину

Дуже важливим чинником успішної експлуатації охоронної системи і автомобіля в цілому буде інсталяція "сигналки". В багатьох випадках (наприклад, на автомобілях з CAN-шиною) це доволі складна справа, яка під силу далеко не кожному професійному автоелектрику.

Якщо коротко

Вибір охоронної системи для свого авто краще розпочати з консультацій з досвідченими користувачами подібних "сигналок". Також є сенс послухати думку інсталяторів, яким ви плануєте довірити її монтаж на машину. І тут же поцікавтеся, чи зможуть вони обслуговувати охоронну систему у випадку потреби. На щастя, сучасні моделі надійні і довговічні, але як і кожен складний виріб, вони іноді вимагають уваги фахівців.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, який двигун для авто вибрати новачкові.

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