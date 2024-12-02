Защитит, сообщит и вызовет помощь: как выбрать сигнализацию для авто
Как ни странно, штатные противоугонные системы многих современных авто не отличаются эффективностью – жертвами угонщиков становятся новые машины определенных марок. Поэтому дополнительные "сигналки" пользуются спросом и в наши дни. Как выбрать именно такую, которая вам нужна?
О важных принципах выбора охранной системы для авто читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы Ingvar Ingineering и издание "Звук и тюнинг".
Для начала объясним, что сегодня следует понимать под полноценной охранной системой. компанию.
Плюс все нынешние системы имеют комплект дополнительных, так называемых сервисных функций, от дистанционной разблокировки двери до сообщения о состоянии автомобиля и географическом месте его нахождения. Поэтому, когда современную охранную систему называют сигнализацией, это не совсем точно, поскольку представление сигнала – не единственная ее функция.
Охранную систему (хорошо, пусть "сигналку") не следует путать с системами позиционирования – трекерами и логерами, которые через спутниковую GPS-систему определяют местонахождение машины и тем или иным образом сообщают о нем владельцу. Так же совсем другим решением будет и установка системы телематики, которые сейчас получают распространение. Они могут дистанционно сообщить владельцу какие-то технические параметры автомобиля, но не "держат оборону" против посягающих на чужую собственность злоумышленников.
Охранные функции современных "сигналок"
- Блокировка старта двигателя;
- Подача сигнала тревоги при попытке злоумышленника проникнуть в машину;
- Подача сигнала тревоги при физическом воздействии на авто – ударах, толчках, перемещении, наклоне;
- Режим антиограбления – противостояние силовому захвату машины (Anti High Jeck).
Распространенные сервисные функции
- Дистанционное управление дверными замками;
- Управление другими устройствами машины – багажник, окна, люк, турботаймер, автономный отопитель;
- Автоматическая блокировка дверей во время движения;
- Дистанционный запуск двигателя – по команде или по таймеру;
- Функция "проведи меня домой" в темное время (т. н. вежливая подсветка);
- Сообщение владельцу важных данных о состоянии авто и статусе охраны - по телефону или другим способом;
- Уведомление владельца о местоположении машины;
- Автоматический вызов к автомобилю группы реагирования охранной компании.
Обратная связь
Большинство охранных систем сегодня имеют обратную связь с владельцем. Традиционный способ – через брелок, более современный – на смартфон. В обоих случаях водитель получает сообщения типа "Став на охрану", "Тревога от датчика удара второго уровня", "Проникновение в салон" и т.д. Зона действия брелка – несколько метров, зона связи через смартфон совпадает с покрытием мобильного оператора.
Следовательно, управлять охраной и сервисными функциями можно через брелок или по телефону, причем в некоторых моделях систем брелок даже не предусмотрен. Модели с GSM-модулем значительно дороже, но на сегодняшний день судьба таких – не менее половины всех установленных.
Противоугонная защита
Обычно профессиональные воры начинают с того, что вмешиваются в радиообмен между брелком и главным блоком "сигналки" в машине. Поэтому большинство усовершенствований охранных систем направлены на защиту этого радиоканала. надежным.
Наличие в сигнализации модуля GPS-позиционирования позволяет отследить местоположение машины – как во время ее отдыха на парковке, так и в случае захвата злоумышленниками. Некоторые модели охранных систем не просто отмечают место точкой на карте, а фиксируют весь маршрут автомобиля. Причем отслеживать GPS-трек машины может и сам владелец и охранная фирма, которой это поручено.
Установка системы на машину
Очень важным фактором успешной эксплуатации охранной системы и автомобиля в целом будет инсталляция "сигналки".
Если коротко
Выбор охранной системы для своего авто лучше начать с консультаций с опытными пользователями подобных сигналов. Также есть смысл послушать мнение инсталляторов, которым вы планируете доверить монтаж на машину. И тут же поинтересуйтесь, смогут ли они обслуживать охранную систему в случае необходимости. К счастью, современные модели надежны и долговечны, но как и каждое сложное изделие, они иногда требуют внимания специалистов.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какой двигатель для авто выбрать новичку.