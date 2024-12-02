Защитит, сообщит и вызовет помощь: как выбрать сигнализацию для авто

Как ни странно, штатные противоугонные системы многих современных авто не отличаются эффективностью – жертвами угонщиков становятся новые машины определенных марок. Поэтому дополнительные "сигналки" пользуются спросом и в наши дни. Как выбрать именно такую, которая вам нужна?

Для начала объясним, что сегодня следует понимать под полноценной охранной системой. компанию.

Плюс все нынешние системы имеют комплект дополнительных, так называемых сервисных функций, от дистанционной разблокировки двери до сообщения о состоянии автомобиля и географическом месте его нахождения. Поэтому, когда современную охранную систему называют сигнализацией, это не совсем точно, поскольку представление сигнала – не единственная ее функция.

Охранную систему (хорошо, пусть "сигналку") не следует путать с системами позиционирования – трекерами и логерами, которые через спутниковую GPS-систему определяют местонахождение машины и тем или иным образом сообщают о нем владельцу. Так же совсем другим решением будет и установка системы телематики, которые сейчас получают распространение. Они могут дистанционно сообщить владельцу какие-то технические параметры автомобиля, но не "держат оборону" против посягающих на чужую собственность злоумышленников.

Охранные функции современных "сигналок"

Блокировка старта двигателя;

Подача сигнала тревоги при попытке злоумышленника проникнуть в машину;

Подача сигнала тревоги при физическом воздействии на авто – ударах, толчках, перемещении, наклоне;

Режим антиограбления – противостояние силовому захвату машины (Anti High Jeck).

Распространенные сервисные функции

Дистанционное управление дверными замками;

Управление другими устройствами машины – багажник, окна, люк, турботаймер, автономный отопитель;

Автоматическая блокировка дверей во время движения;

Дистанционный запуск двигателя – по команде или по таймеру;

Функция "проведи меня домой" в темное время (т. н. вежливая подсветка);

Сообщение владельцу важных данных о состоянии авто и статусе охраны - по телефону или другим способом;

Уведомление владельца о местоположении машины;

Автоматический вызов к автомобилю группы реагирования охранной компании.

Обратная связь

Большинство охранных систем сегодня имеют обратную связь с владельцем. Традиционный способ – через брелок, более современный – на смартфон. В обоих случаях водитель получает сообщения типа "Став на охрану", "Тревога от датчика удара второго уровня", "Проникновение в салон" и т.д. Зона действия брелка – несколько метров, зона связи через смартфон совпадает с покрытием мобильного оператора.

Следовательно, управлять охраной и сервисными функциями можно через брелок или по телефону, причем в некоторых моделях систем брелок даже не предусмотрен. Модели с GSM-модулем значительно дороже, но на сегодняшний день судьба таких – не менее половины всех установленных.

Противоугонная защита

Обычно профессиональные воры начинают с того, что вмешиваются в радиообмен между брелком и главным блоком "сигналки" в машине. Поэтому большинство усовершенствований охранных систем направлены на защиту этого радиоканала. надежным.

Наличие в сигнализации модуля GPS-позиционирования позволяет отследить местоположение машины – как во время ее отдыха на парковке, так и в случае захвата злоумышленниками. Некоторые модели охранных систем не просто отмечают место точкой на карте, а фиксируют весь маршрут автомобиля. Причем отслеживать GPS-трек машины может и сам владелец и охранная фирма, которой это поручено.

Установка системы на машину

Очень важным фактором успешной эксплуатации охранной системы и автомобиля в целом будет инсталляция "сигналки".

Если коротко

Выбор охранной системы для своего авто лучше начать с консультаций с опытными пользователями подобных сигналов. Также есть смысл послушать мнение инсталляторов, которым вы планируете доверить монтаж на машину. И тут же поинтересуйтесь, смогут ли они обслуживать охранную систему в случае необходимости. К счастью, современные модели надежны и долговечны, но как и каждое сложное изделие, они иногда требуют внимания специалистов.