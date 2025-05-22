Захистили "золото": українці тріумфували у видовищному фіналі на Євро зі стрибків у воду

Зміни у складі збірної України

У фіналі змагалися сім команд, кожна з яких складалася з чотирьох спортсменів (двох чоловіків і двох жінок). У програмі – стрибки з триметрового трампліна та десятиметрової вишки в одиночному та синхронному мікст-форматі.

Україна захищала чемпіонський титул, здобутий на минулому турнірі. У порівнянні з Євро-2023 в складі збірної відбулися зміни: Софія Лискун та Кірілл Болюх замінили Анну Письменську та Данила Коновалова. Також в Анталії виступали Олексій Середа та Ксенія Байло.

Як пройшли змагання

Перед заключним раундом українці йшли другими, відстаючи від Німеччини на 1,4 бала. Однак у вирішальному стрибку з десятиметрової вишки Байло та Болюх виконали спробу на 76.80 бала, чим гарантували нашій команді медаль. А помилка німецької пари дозволила Україні знову піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу.

Результати фіналу змішаних команд:

Україна – 407,20 Німеччина – 400,60 Італія – 360,40

Це друге поспіль "золото" України у цьому виді програми на чемпіонатах Європи. Востаннє українці залишилися без нагород у 2019 році, коли фінішували п'ятими на домашньому Євро.