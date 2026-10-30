Захист від ударної хвилі: бізнесу дали методичку про безпечний простір, але це не укриття

В Україні офіційно з'явилися чіткі правила та алгоритми створення безпечних просторів для персоналу та відвідувачів на підприємствах, в установах і організаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС .

Методичні рекомендації визначають порядок захисту від побічної дії звичайних засобів ураження ("жовтий рівень" небезпеки), мінімізуючи ризики від надлишкового тиску вибухової хвилі та вторинних уламків.

Головні вимоги та особливості безпечних просторів

Не є захисною спорудою: Облаштування безпечного простору не звільняє суб'єктів господарювання від обов'язку дотримуватися вимог законодавства щодо будівництва фонду захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів) чи споруд подвійного призначення. Документ також не призначений для проєктування захисних споруд.

Де краще розміщувати: Перевагу радять надавати підвальним та цокольним приміщенням, а також внутрішнім приміщенням, які утворюють "ядро жорсткості" будівлі (наприклад, монолітні стіни сходових кліток чи ліфтових шахт). Приміщення вище першого поверху або ті, що мають зовнішні огороджувальні конструкції з великими прорізами, використовувати не рекомендується.

Вимоги до стін та перекриттів: Зовнішні стіни будівель, де облаштовуються такі простори, повинні бути товщиною не менше 2-2,5 цеглини (від 56 см) або мати залізобетонні стіни товщиною від 30 см. Монолітні перекриття мають бути не менш як 300 мм із потрійним армуванням.

Умови перебування та обладнання

Площа та місткість: Розрахункова площа становить не менше 1,2 м² на одну особу, а внутрішній об'єм - від 1,5 м³/особу. Висота приміщень рекомендована від 1,8 метра.

Час перебування: Обладнання простору має забезпечувати можливість безперервного перебування людей не менше чотирьох годин.

Що має бути всередині:

Місця для сидіння або лежання.

Автономні системи вентиляції (примусова з механічним спонуканням обов'язкова для просторів на понад 50 осіб) та освітлення.

Засоби оповіщення, зв'язку та доступ до інтернету (рекомендовано Wi-Fi).

Запаси питної води та їжі.

Аптечки для першої медичної допомоги та первинні засоби пожежогасіння.

Алгоритм дій для бізнесу

Оцінка та збір даних: Балансоутримувач приміщення організовує збір вихідних даних, залучає компетентних фахівців для технічного обстеження та проведення необхідних динамічних розрахунків (зокрема з урахуванням навантажень повітряної ударної хвилі).

Оформлення рішення: Рішення про використання приміщення оформлюється у вигляді звіту довільної форми із описом об'єкта, сценаріїв та заходів безпеки.

Інформування: Суб'єкт господарювання зобов'язаний проінформувати персонал і відвідувачів про наявність безпечного простору шляхом розміщення спеціальних табличок на входах (згідно з постановою Кабміну № 1128).

Контроль загроз: Балансоутримувач повинен забезпечити інфомрування людей у разі зміни рівня загрози з "жовтого" на "червоний", а також негайно припинити використання простору, якщо він втратив захисні властивості.

