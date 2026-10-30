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Защита от ударной волны: бизнесу дали методичку о безопасном пространстве, но это не укрытие

18:07 30.10.2026 Пт
3 мин
aimg Ирина Гамерская
Защита от ударной волны: бизнесу дали методичку о безопасном пространстве, но это не укрытие Фото: бизнесу дали методичку о безопасном пространстве (коллаж РБК-Украина)
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В Украине официально появились четкие правила и алгоритмы создания безопасных пространств для персонала и посетителей на предприятиях, учреждениях и организациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

Методические рекомендации определяют порядок защиты от побочного действия обычных средств поражения ("желтый уровень" опасности), минимизируя риски от избыточного давления взрывной волны и вторичных обломков.

Главные требования и особенности безопасных пространств

Не является защитным сооружением: Обустройство безопасного пространства не освобождает субъектов от обязанности соблюдать требования законодательства о строительстве фонда защитных сооружений гражданской защиты (укрытий, противорадиационных укрытий) или сооружений двойного назначения. Документ также не предназначен для проектирования защитных сооружений.

Где лучше размещать: Предпочтение советуют отдавать подвальным и цокольным помещениям, а также внутренним помещениям, которые образуют "ядро жесткости" здания (например, монолитные стены лестничных или лифтовых шахт). Помещения выше первого этажа или имеющие наружные ограждающие конструкции с большими прорезями использовать не рекомендуется.

Требования к стенам и перекрытиям: Наружные стены зданий, где обустраиваются такие пространства, должны быть толщиной не менее 2-2,5 кирпича (от 56 см) или иметь железобетонные стены толщиной от 30 см. Монолитные перекрытия должны быть не менее 300 мм с тройным армированием.

Условия пребывания и оборудования

Площадь и емкость: Расчетная площадь составляет не менее 1,2 м² на одного человека, а внутренний объем - от 1,5 м³/чел. Высота помещений рекомендована от 1,8 метра.

Время пребывания: Оборудование пространства должно обеспечивать непрерывное пребывание людей не менее четырех часов.

Что должно быть внутри:

  • Места для сидения или лежания.
  • Автономные системы вентиляции (принудительная с механическим побуждением обязательна для пространств более 50 человек) и освещение.
  • Средства оповещения, связи и доступа к интернету (рекомендуется Wi-Fi).
  • Запасы питьевой воды и еды.
  • Аптечки для первой медицинской помощи и первичные средства пожаротушения.

Алгоритм действий для бизнеса

Оценка и сбор данных: Балансодержатель помещения организует сбор исходных данных, привлекает компетентных специалистов для технического обследования и проведения необходимых динамических расчетов (в том числе с учетом нагрузок воздушной ударной волны).

Оформление решения: Решение об использовании помещения оформляется в виде отчета произвольной формы с описанием объекта, сценариев и мер безопасности.

Информирование: Предприятие обязано проинформировать персонал и посетителей о наличии безопасного пространства путем размещения специальных табличек на входах (согласно постановлению Кабмина № 1128).

Контроль угроз: Балансодержатель должен обеспечить иформирование людей в случае изменения уровня угрозы с "желтого" на "красный", а также немедленно прекратить использование пространства, если оно потеряло защитные свойства.

Читайте также: Новый дедлайн и менее жесткие правила: Кабмин обновил требования к бизнесу по укрытиям

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